Narod širom zemlje danas je ustao protiv blokada, želeći da pošalje snažne poruke jedinstva i podrške i pružajući otpor nasilnim blokadama koje vode urušavanju države. 

U Beogradu je preko Brankovog mosta organizovana masovna šetnja, tokom koje je razvijena velika trobojka.

U isto vreme u Čačku i Boru upriličeni su slični veličanstveni prizori kao u Beogradu.

Velika trobojka prostire se duž ulice, a sa strana se vijori mnoštvo manjih. 

Pogledajte u snimcima ispod:

Čačak Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Bor Građani protiv blokada Izvor: Kurir

