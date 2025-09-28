Politika
POGLEDAJTE PRIZORE SA SKUPA GRAĐANI PROTIV BLOKADA U ČAČKU I BORU Trobojka razvijena duž ulice, sa strane mnoštvo manjih! Narod poslao jasnu poruku - ŽELIMO MIR
Narod širom zemlje danas je ustao protiv blokada, želeći da pošalje snažne poruke jedinstva i podrške i pružajući otpor nasilnim blokadama koje vode urušavanju države.
U Beogradu je preko Brankovog mosta organizovana masovna šetnja, tokom koje je razvijena velika trobojka.
U isto vreme u Čačku i Boru upriličeni su slični veličanstveni prizori kao u Beogradu.
Velika trobojka prostire se duž ulice, a sa strana se vijori mnoštvo manjih.
Pogledajte u snimcima ispod:
