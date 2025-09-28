Slušaj vest

Građani kojima je dosta blokada i naslja na ulicama Srbije okupljaju se danas u više od 200 mesta širom Srbije.

Grupa građana se okupila ispred Radio-televizije Srbije (RTS) u Takovskoj ulici da podseti javni servis da je servis svih građana.

- Da ograniče prava na slobodno kretanje, školovanje, na slobodu govora, pokušali su i da nam oduzmu pravo na život, to smo mogli da vidimo u Novom Sadu, došlo je vreme da kažemo ne damo Srbiju! - rekli su okupljeni ispred RTS i dodali:

- Na ovom skupu ispred RTS-a pokazaćemo i razliku između nas i blokadera. Ovde nećete videti nasilje. Ovde nikome nećemo zabranjivati da radi svoj posao. Nećemo sprečavati radnike RTS-a da u skladu sa zakonom rade svoj posao. Nećemo sprečavati da jedu, da piju i da ostvaruju svoje ustavno garantovano pravo na rad. Već ćemo ih samo podsetiti da su dužni da slušaju građane Srbije i narod Srbije.

- RTS je javni servis koji se finansira na osnovu svih nas i koji ne sme da učestvuje u sprovođenju vojne revolucije u Srbiji. Na ovom mestu ćemo pokazati razliku između nas i blokadera. Pokazaćemo razliku između onih koji žele da slušaju Srbiju i onih koji žele da sačuvaju Srbiju.

Kako su istakli, javni servis je servis svih nas, servis koji se finansira od strane svih građana.

Pročitali su zahteve slobodnih građana upućene RTS.

Razlozi za protest ispred RTS

1. Već 10 meseci smo primorani da gledamo revolucionarni program, program protiv Srbije, lažnu sliku svega onoga što se u Srbiji dešava.

2. Smišljeno prikrivanje i opravdavanje nasilja blokadera.

3. Umanjivanje razmera katastrofe u obrazovnom sistemu Srbije, prouzrokovano blokadama, neradom, neučenjem i nasiljem profesora i studenata blokadera.

4. Brutalna zloupotreba dece u političke svrhe.

5. Mi na RTS želimo profesionalce, a ne revolucionarne siledžije, jer ih mi plaćamo kao narod i želimo da rade svoj posao, a ne da uzimaju ogroman novac od naroda, truju ga i podržavaju antidržavne pokrete.

Tri tačke zahteva:

1. Oslobađanje RTS od revolucionarnih siledžija, od onih koji su iznutra blokirali RTS i koji mesecima obmanjuju narod. Mi, narod Srbije, nećemo da plaćamo partijske parazite, žute ološ elite, i njihove nasilnički program.

2. Zahtevamo smenu rukovodećih ljudi, ne samo u informativnom, već i u kulturnom, zabavnom i filmskom programu. Posebno ne želimo da gledamo, a svakako ne da plaćamo one u beogradskom programu koji mrze Beograd i koji u svom gradu nikada ništa lepo ne vide i fokusirani su samo na širenje mržnje protiv svih koji se za dobrobit grada bore.

3. Zahtevamo punu krivično-pravnu finansijsku i disciplinsku odgovornost za sve one koji su, iako plaćeni od građana, učestvovali u pokušaju udara i ometali proces normalnog rada nacionalnog javnog servisa.

Sve ovo očekujemo da rukovodstvo RTS ispuni u narednih 30 dana, u protivnom, izborićemo se, sa ovog istog mesta, a u skladu sa zaključcima od 12. aprila, za smenu celokupnog rukovodstva RTS. Nije srpski ćutati, i narod više neće da ćuti - poručili su.

