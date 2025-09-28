Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković podržali su građane na skupu "GRađani protiv blokada" u Beogradu. 

Izašli su u mirnu šetnju, a potom se i fotografisali sa ljudima na skupu. 

U Beogradu je sa građanima i ministar finansija Siniša Mali, dok je u Obrenovcu predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kako se sve odvija iz minuta u minut možete pratiti u odvojenom blogu klikom OVDE. 

