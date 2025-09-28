Slušaj vest

Ogroman broj građana širom Srbije izašao je danas na ulicu da u mirnim šetnjama pod parolom ‘Građani protiv blokada’ pošalje poruku jedinstva, kao i da blokade ne doprinose ničemu osim podelama u društvu i urušavanju zemlje. 

Građani sa skupa iz različitih gradova poslali su simbolične poruke podrške.

  • Ovde smo da pokažemo da ne želimo nasilje, blokade i podele i šaljemo poruku da će većinska i pristojna Srbija pobediti i da ćemo biti jači od blokada
  • Ovde smo se skupili zato što volimo svoju zemlju, želimo da život vratimo u normalu i slobodu kretanja, da Srbija nastavi putem napretka i mira, ne želimo nasilje
  • U Srbiji su najvažniji mir i stabilnost i i zato sam tu da podržim Srbiju, blokade stvaraju haos i podele i urušavaju državu
  • Danas sam ovde zato što želim da se Novi Sad vrati u normalu
  • Došli smo da podržimo šetnju protiv blokada da zemlja ponovo postane slobodna i normalna zemlja
  • Došli smo da podržimo većinsku Srbiju, za mir i slobodu
Građani protiv blokada: Izjave građana Izvor: Kurir

Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Građani protiv blokada Izvor: Kurir

