GRAĐANI MASOVNO IZAŠLI NA ULICU I POSLALI PORUKU JEDINSTVA Dosta im je blokiranih života! Jednoglasno poručili: Većinska pristojna Srbija će pobediti! (VIDEO)
Ogroman broj građana širom Srbije izašao je danas na ulicu da u mirnim šetnjama pod parolom ‘Građani protiv blokada’ pošalje poruku jedinstva, kao i da blokade ne doprinose ničemu osim podelama u društvu i urušavanju zemlje.
Građani sa skupa iz različitih gradova poslali su simbolične poruke podrške.
- Ovde smo da pokažemo da ne želimo nasilje, blokade i podele i šaljemo poruku da će većinska i pristojna Srbija pobediti i da ćemo biti jači od blokada
- Ovde smo se skupili zato što volimo svoju zemlju, želimo da život vratimo u normalu i slobodu kretanja, da Srbija nastavi putem napretka i mira, ne želimo nasilje
- U Srbiji su najvažniji mir i stabilnost i i zato sam tu da podržim Srbiju, blokade stvaraju haos i podele i urušavaju državu
- Danas sam ovde zato što želim da se Novi Sad vrati u normalu
- Došli smo da podržimo šetnju protiv blokada da zemlja ponovo postane slobodna i normalna zemlja
- Došli smo da podržimo većinsku Srbiju, za mir i slobodu
