Avion Vlade Srbije u kom se nalazi nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba general Nebojša Pavković, sleteo je u Beograd nakon poletanja iz Finske, saznaje RTS.

Po dolasku u Beograd, general Nebojša Pavković biće prebačen sanitetom na VMA.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je generala Pavkovića pre nego što je krenuo za Srbiju i poželeo mu srećan put.

U teškom stanju

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu doneo je odluku da Nebojša Pavkovića, zbog teškog zdravstvenog stanja, prevremeno pusti na slobodu.

General Pavković je, tokom NATO agresije 1999. godine, bio komandant Treće armije Vojske Jugoslavije, koja je bila raspoređena na prostoru KiM.

Optužnica protiv Pavkovića je otpečaćena u oktobru 2003. godine, a on se 2005. godine predao Tribunalu u Hagu.