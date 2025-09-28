Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas na skupu građana protiv blokada u Obrenovcu, a tom prilikom zabeležen je jedan emotivan trenutak.

Naime, predsedniku je tokom šetnje prišla jedna baka, a njene reči bile su dirljive.

Ona mu je rekla da joj je sin umro pre pet godina.

- Vas bih nekad da vidim umesto njega. Volim vas kao svoga sina - rekla je u suzama a predsednik joj je obećao da će je primiti već ove nedelje.

