Građani su se okupili u više od 200 mesta širom Srbije da kažu da je dosta blokada i nasilja
Građani protiv blokada
UVEK UZ SVOJ NAROD, UZ BUDUĆNOST! Vučević, Mesarović, Gojković i Mićin pružili podršku građanima protiv blokada u Novom Sadu (VIDEO)
Slušaj vest
U Novom Sadu, na tri lokacije, u toku je šetnja građana protiv blokada, u okviru skupova u više od 200 mesta širom Srbije — koji su rekli dosta je blokadama i nasilju!
Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević, potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, kao i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković pridružili su se šetnji građana protiv blokada kako bi im pružili podršku.
Žitelji Sajlova i Slane bare pozdravljaju državno rukovodstvo, a atmosfera je pozitivna.
Sve o šetnjama u više od 200 mesta u Srbiji pratite u našem blogu UŽIVO.
Kurir.rs
Kurir.rs/Dnevnik
1 · Reaguj
1