Slušaj vest

U Novom Sadu, na tri lokacije, u toku je šetnja građana protiv blokada, u okviru skupova u više od 200 mesta širom Srbije — koji su rekli dosta je blokadama i nasilju!

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević, potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, kao i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković pridružili su se šetnji građana protiv blokada kako bi im pružili podršku.

Žitelji Sajlova i Slane bare pozdravljaju državno rukovodstvo, a atmosfera je pozitivna.

Sve o šetnjama u više od 200 mesta u Srbiji pratite u našem blogu UŽIVO.