SPEKTAKULARNI PRIZORI U OBRENOVCU Kolone ljudi u mirnoj šetnji, sa njima i predsednik Srbije: Pogledajte snimak mase iz drona! NAROD SE UJEDINIO (VIDEO)
Na skupovima građana protiv blokada danas se širom Srbije okupila masa ljudi, a prizori iz drona pokazuju kolone ljudi koji se večeras mirno prodefilovali Obrenovcem.
Neprekledna kolona građana šetala je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i sve vreme slala jasne poruke - dosta im je blokada i blokaderskog terora, svi žele da se vrate normalnom životu.
U Obrenovcu je takođe priređen i defile bajkera.
Pogledajte spaktakularne kadrove snimljene iz drona:
