Na skupovima građana protiv blokada danas se širom Srbije okupila masa ljudi, a prizori iz drona pokazuju kolone ljudi koji se večeras mirno prodefilovali Obrenovcem.

Neprekledna kolona građana šetala je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i sve vreme slala jasne poruke - dosta im je blokada i blokaderskog terora, svi žele da se vrate normalnom životu.

U Obrenovcu je takođe priređen i defile bajkera.

Pogledajte spaktakularne kadrove snimljene iz drona:

