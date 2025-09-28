Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu doneo je odluku da Nebojša Pavkovića, zbog teškog zdravstvenog stanja, prevremeno pusti na slobodu
(FOTO) OVAKO DANAS IZGLEDA NEBOJŠA PAVKOVIĆ! General sleteo u Beograd, prevezen na VMA
General Nebojša Pavković, nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba sleteo je u Beograd nakon poletanja iz Finske usled lošeg zdravstvenog stanja.
Kako se može videti na fotografiji Instagram stranice "192_rs" general je fotografisan iz aviona tokom leta, a u Beograd je sleteo nešto pre 18 časova.
Nakon dolaska u Beograd, general Pavković se prevozi sanitetom na VMA.
Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu doneo je odluku da Nebojša Pavkovića, zbog teškog zdravstvenog stanja, prevremeno pusti na slobodu.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je generala Pavkovića pre nego što je krenuo za Srbiju i poželeo mu srećan put.
