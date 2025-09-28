Slušaj vest

General Nebojša Pavković, nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba sleteo je u Beograd nakon poletanja iz Finske usled lošeg zdravstvenog stanja.

Kako se može videti na fotografiji Instagram stranice "192_rs" general je fotografisan iz aviona tokom leta, a u Beograd je sleteo nešto pre 18 časova.

Nakon dolaska u Beograd, general Pavković se prevozi sanitetom na VMA.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu doneo je odluku da Nebojša Pavkovića, zbog teškog zdravstvenog stanja, prevremeno pusti na slobodu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je generala Pavkovića pre nego što je krenuo za Srbiju i poželeo mu srećan put.