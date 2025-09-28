Slušaj vest

Pomoćnik direktora policije Vladan Radosavljević obratio se javnosti povodom masovnih skupova građana protiv blokada u Republici Srbiji, saopštivši da je na 167 lokacija širom Srbije bilo okupljeno više od 157.000 ljudi.

- U cilju pripreme da sva javna okupljanja prođu u najboljem redu i bez narušavanja javnog reda i mira, policija je preduzela niz preventivnih mera i na osnovu bezbednosne procene i zahteva rukovodilaca područnih policijskih uprava planirala je mere iz svoje nadležnosti.

- U organizaciji Centra za društvenu stabilnost na 167 lokacija održana su prijavljena javna okupljanja pod nazivom "Građani protiv blokada" na kojima je, prema izveštajima rukovodilaca sa terena, prisustvovalo oko 157.000 građana. Istovremeno su održana i druga javna okupljanja koja nisu prijavljena na 22 lokacije na kojima je, prema izveštajima, prisustvovalo oko 4.000 građana. Znači, ponavljam, na skupovima Centra za društvenu stabilnost na 167 lokacija prisustvovalo je 157.000 građana, a na drugim javnim okupljanjima na 22 lokacije oko 4.000 građana.

- Na svim javnim okupljanjima nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, ali je došlo do pojedinačnih incidenata na nekoliko lokacija, gde je dovedeno ukupno pet lica, a u Bogatiću smo imali i dva povređena politička službenika. Na svim javnim okupljanjima nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, ali je došlo do pojedinačnih incidenata na nekoliko lokacija, gde je dovedeno ukupno pet lica, a u Bogatiću smo imali i dva povređena politička službenika.

- Blagovremenom postavkom kordona policije sprečili smo konfliktne situacije na nekoliko lokacija i policija će i dalje u saradnji sa nadležnim organima i institucijama preduzeti sve mere i radnje u svojoj nadležnosti u cilju održavanja stabilnog javnog reda i mira, a građane molimo da se uzdrže od remećenja javnog reda i mira - poručio je Radosavljević.