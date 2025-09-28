Slušaj vest

I Srbi širom Kosova i Metohije ustali su danas protiv blokada i zaustavljanja Srbije, uz jasnu poruku da žele mir, da žele jaku i snažnu Srbiju!

Više hiljada Srba na severu Kosova i Metohije, Sočanici, u Gračanici, Kosovskom Pomoravlju, Štrpcu održali su skupove i šetnje sa kojih su poručili da ne žele zaustavljanje Srbije, da su protiv blokada i onih koji bi da unazade i oslabe Srbiju kako bi bila lak plen onima koji našem narodu ne žele ništa dobro!

Građani protiv blokada na KiM Foto: Kurir

