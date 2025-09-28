Slušaj vest

"Studenti Medicinskog fakulteta imaće priliku u novoj školskoj godini da na primeru lika i dela Dragana Milića nauče šta znači biti patološki lažov", izjavio je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar, reagujući na sramne navode predsednika Pokreta za decentralizaciju Srbije (PODES) o sanitetskim vozilima u Nišu.

Naime, Milić je na društvenim mrežama podelio snimak sanitetskog vozila u Nišu, koje je, kako navodi korišćeno za prevoz građevinskog materijala — što je ministar Lončar demantovao.

- Nadam se i da nauče kako se takva vrsta patologije leči, kako ne bi bio u prilici da uznemirava širu javnost svojim notornim lažima. Ceo dan tvrdi da sanitet registarskih tablica NI407CV, koji je danas uslikan da prevozi građevinski materijal, pripada zdravstvenom sistemu Srbije. Lažov Dragan Milić vrlo dobro zna da ovo vozilo niti je u vlasništvu UKCN niti u vlasništvu DZ Niš ili SHMP Niš, već u privatnom vlasništvu i da je svaki dan parkirano ispred privatne zdravstvene ustanove - rekao je i dodao:

- Nakon svega, građani Niša i Srbije mogu samo da pretpostave šta je sve spreman jedan ovakav lažov poput Dragana Milića da uradi kako bi se dokopao vlasti i šta bi takva lažovčina radila da je, ne daj Bože, na vlasti.