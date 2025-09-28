Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić bio je danas sa građanima na skupu i u šetnji protiv blokada u Obrenovcu, a nakon čega se obratio na svom Instagram nalogu.

- Verujem da smo uspeli da prevaziđemo ono najteže i da je sada vreme da se na svaki način uključimo i okrenemo budućnosti. Nije ovde reč o mojoj budućnosti, ovde je reč o budućnosti građana Srbije.

- Ovde je reč o budućnosti naše dece, možemo li za njih nešto da uradimo, možemo li za njih nešto da napravimo.

- Mi moramo ovu energiju i raspoloženje naroda da usmerimo ka boljitku Srbije - poručio je Vučić.