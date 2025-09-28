Slušaj vest

Građani koji su danas izašli u velikom broju na skup protiv blokadaposlali su jasnu poruku da žele smenu rukovodstva RTS.

Kako su poručili - NIJE SRPSKI ĆUTATI!

Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Veliki broj slobodnih građana okupio se večeras ispred Radio televizije Srbije u Takovskoj ulici u Beogradu.

"Došli smo ovde da podsetimo RTS, pre svega uredništvo i odgovorne ljude, da su oni javni servis koji se finansira novcem svih građana Srbije", naveli su oni.

Kazali su da RTS ne može da zauzima političku stranu i da podržava obojenu revoluciju, već mora da izveštava objektivno. Poručili su da neće blokirati zaposlene u RTS, već da žele da ih podsete da su dužni da služe građanima Srbije jer se finansiraju novcem svih građana.

Zahteve su sveli su tri tačke:

1. Oslobađanje RTS od revolucionarnih siledžija, od onih koji su iznutra blokirali RTS i koji mesecima obmanjuju narod. Mi, narod Srbije, nećemo da plaćamo partijske parazite, žute ološ elite, i njihove nasilnički program.

2. Zahtevamo smenu rukovodećih ljudi, ne samo u informativnom, već i u kulturnom, zabavnom i filmskom programu. Posebno ne želimo da gledamo, a svakako ne da plaćamo one u beogradskom programu koji mrze Beograd i koji u svom gradu nikada ništa lepo ne vide i fokusirani su samo na širenje mržnje protiv svih koji se za dobrobit grada bore.

3. Zahtevamo punu krivično-pravnu finansijsku i disciplinsku odgovornost za sve one koji su, iako plaćeni od građana, učestvovali u pokušaju udara i ometali proces normalnog rada nacionalnog javnog servisa.