Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak sa današnjeg masovnog skupa građana protiv blokada, koji je održan u 167 gradova i mesta širom Srbije.

"Ovu divnu energiju i raspoloženje naroda moramo da usmerimo ka radu, boljitku i daljem napretku Srbije. Nisu ljudi klikeri da se igrate sa njima. Ljudi hoće normalan i pristojan život.", poručio je predsednik Vučić.

Predsednik Aleksandar Vučić pridružio se danas u 17 sati građanima Obrenovca, u mirnoj šetnji građana protiv blokada.

Kurir.rs

