Politika
"NISU LJUDI KLIKERI DA SE IGRATE SA NJIMA" Vučić objavio veličanstven snimak sa masovnog skupa protiv blokada: Ljudi hoće normalan i pristojan život (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak sa današnjeg masovnog skupa građana protiv blokada, koji je održan u 167 gradova i mesta širom Srbije.
"Ovu divnu energiju i raspoloženje naroda moramo da usmerimo ka radu, boljitku i daljem napretku Srbije. Nisu ljudi klikeri da se igrate sa njima. Ljudi hoće normalan i pristojan život.", poručio je predsednik Vučić.
Predsednik Aleksandar Vučić pridružio se danas u 17 sati građanima Obrenovca, u mirnoj šetnji građana protiv blokada.
Kurir.rs
