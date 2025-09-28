Slušaj vest

Ogroman broj građana iz cele Srbije danas se okupio na masovnom skupu protiv blokada u 167 gradova i mesta, učestvujući u mirnim i porodičnim šetnjama.

Okupljeni su još jednom jasno poručili „NE“ blokaderskom nasilju i podelama koje ono izaziva.

Više od 157.000 ljudi učestvovalo je u ovim dostojanstvenim skupovima pod motom „Građani protiv blokada“.

Skup građana protiv blokada 28.09. Foto: Kurir

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić takođe se pridružio građanima na skupu protiv blokada u 17 sati u Obrenovcu.

Naime, ovi masovni skupovi širom Srbije poslali su snažnu poruku jedinstva i podrške mirnom izražavanju stavova, ali i jednoglasno: "Dosta je!"

Oni su jasan pokazatelj jedinstva građana, koji su na ovaj način pružili podršku miru, normalnom životu, kao i slobodi kretanja.

Kako je to izgledalo širom Srbije, pogledajte u snimku ispod:

Snimci skupova protiv blokada širom Srbije Izvor: Kurir

