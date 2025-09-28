Slušaj vest

Građani širom Srbije danas su masovno izašli na ulice u čak 167 gradova i mesta, okupljajući se u mirnim šetnjama protiv blokada. Ovaj veliki skup na kojem je bilo više od 157.000 ljudi poslao je snažnu poruku jedinstva i odlučnosti da se stane na put nasilju i podelama.

Ispod poslušajte i pročitajte moćne poruke građana širom Srbije na skupu protiv blokada.

Narod podržava Srbiju

Širom Srbije narod se okupio i pokazao snagu tihe većine, snagu koja kaže "ne" protivzakonitim blokadama i snagu koja kaže "da" jedinstvu, porodici i ljubavi prema otadžbini. Narod je ovim pokazao da Srbija ide napred mirno, dostojanstveno i ujedinjeno.

Građani protiv blokada, za normalan život, jednoglasna je poruka.

Ovo su samo neke od poruka koje su građani poslali:

- Samo želimo da živimo normalno i da se krećemo slobodno, bez blokada.

- Deca treba da uče, a nastavnici i profesori treba da rade svoj posao. Nije im mesto na ulici.

- Želimo Srbiju koja ide napred, koja ne staje i da pružimo ljubav.

- Da budemo mirni, staloženi, radni, vredni...

- Želimo da se naši životi vrate u normalu, kao i da se Srbija vrati u normalu.

- Ovde smo da pokažemo da volimo i podržavamo našu Srbiju.

- Ovde sam da dam podršku onoj Srbiji u kakvoj želim da živim.

- Želim da stanemo na put mržnji i podelama u našem društvu.

- Želimo normalan život.

- Dosta nam je više nasilja.

- Blokade su udar na privredu i investicije.

- U Srbiji je u ovom trenutku najvažniji mir i stabilnost.

- Da se škole otvore, da firme rade, da ljudi nemaju problem s kretanjem.

- Za mir i normalan život! Živela Srbija!

- Protiv sam blokada zato što želim da stane nasilje na ulicama, da se vratimo normalnom životu.

- Da prestanu ove blokade. Da počnemo normalno da živimo.

- Hoćemo sigurnost, stabilnost i mir.

- Da nam deca krenu na fakultete, da ne gube još jednu godinu.

- Da mi živimo mirno i dostojanstveno u svojoj zemlji Srbiji.

- Ubeđena sam da će posle svega ovoga Srbija ponovo da stane na noge i da idemo dalje!

- Deca nam nisu išla u školu, studenti izgubili godine.

- Imamo pravo da normalno živimo, da nam deca idu normalno u školu, da se normalno krećemo.

- Da imamo mirnu i stabilnu državu, slobodu kretanja i pravo na život miran i normalan.

- Zato smo ovde, ujedinjeni u borbi za slobodu i normalan život.

- Za povratak normalnom životu, za povratak pravim vrednostima.

- Želim mir i slobodu kretanja. Želim da prestanu blokade i da se život vrati u normalu. Živela Srbija! - poruke su građana na skupovima protiv blokada.

