NAROD PODRŽAVA SRBIJU! Poslušajte moćne poruke na skupovima protiv blokada širom zemlje: "Zato smo ovde, ujedinjeni u borbi za slobodu i normalan život" (VIDEO)
Građani širom Srbije danas su masovno izašli na ulice u čak 167 gradova i mesta, okupljajući se u mirnim šetnjama protiv blokada. Ovaj veliki skup na kojem je bilo više od 157.000 ljudi poslao je snažnu poruku jedinstva i odlučnosti da se stane na put nasilju i podelama.
Ispod poslušajte i pročitajte moćne poruke građana širom Srbije na skupu protiv blokada.
Narod podržava Srbiju
Širom Srbije narod se okupio i pokazao snagu tihe većine, snagu koja kaže "ne" protivzakonitim blokadama i snagu koja kaže "da" jedinstvu, porodici i ljubavi prema otadžbini. Narod je ovim pokazao da Srbija ide napred mirno, dostojanstveno i ujedinjeno.
Građani protiv blokada, za normalan život, jednoglasna je poruka.
Ovo su samo neke od poruka koje su građani poslali:
- Samo želimo da živimo normalno i da se krećemo slobodno, bez blokada.
- Deca treba da uče, a nastavnici i profesori treba da rade svoj posao. Nije im mesto na ulici.
- Želimo Srbiju koja ide napred, koja ne staje i da pružimo ljubav.
- Da budemo mirni, staloženi, radni, vredni...
- Želimo da se naši životi vrate u normalu, kao i da se Srbija vrati u normalu.
- Ovde smo da pokažemo da volimo i podržavamo našu Srbiju.
- Ovde sam da dam podršku onoj Srbiji u kakvoj želim da živim.
- Želim da stanemo na put mržnji i podelama u našem društvu.
- Želimo normalan život.
- Dosta nam je više nasilja.
- Blokade su udar na privredu i investicije.
- U Srbiji je u ovom trenutku najvažniji mir i stabilnost.
- Da se škole otvore, da firme rade, da ljudi nemaju problem s kretanjem.
- Za mir i normalan život! Živela Srbija!
- Protiv sam blokada zato što želim da stane nasilje na ulicama, da se vratimo normalnom životu.
- Da prestanu ove blokade. Da počnemo normalno da živimo.
- Hoćemo sigurnost, stabilnost i mir.
- Da nam deca krenu na fakultete, da ne gube još jednu godinu.
- Da mi živimo mirno i dostojanstveno u svojoj zemlji Srbiji.
- Ubeđena sam da će posle svega ovoga Srbija ponovo da stane na noge i da idemo dalje!
- Deca nam nisu išla u školu, studenti izgubili godine.
- Imamo pravo da normalno živimo, da nam deca idu normalno u školu, da se normalno krećemo.
- Da imamo mirnu i stabilnu državu, slobodu kretanja i pravo na život miran i normalan.
- Zato smo ovde, ujedinjeni u borbi za slobodu i normalan život.
- Za povratak normalnom životu, za povratak pravim vrednostima.
- Želim mir i slobodu kretanja. Želim da prestanu blokade i da se život vrati u normalu. Živela Srbija! - poruke su građana na skupovima protiv blokada.
