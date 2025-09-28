Slušaj vest

Nebojša Pavković je danas stigao u Srbiju iz Haga, budući da mu je zdravstveno stanje vrlo kritično.

Kada je video papire da dolazi u Srbiju, nije verovao i bio je zbunjen, a pre nego što je poleteo u Srbiju čuo se sa predsedniko Vučićem - koji mu je poželeo srećan put.

Foto: EPA/Srdjan Suki

Pavković je smešten na VMA gde su mu odrađene prve analize.

Kako kaže Marija Pavković, njegova ćerka, gostujući na Informer TV, njen otac do poslednjeg trenutka nije verovao da će se vratiti u Srbiju.

- Gledao me je, nije se radovao, bio je u čudu kao da mi ne veruje... rekao je da ne veruje, da ga lažemo. Da dolazi u Srbiju je bio siguran tek danas, kada su ga iz ambasade doveli do aerodroma. Čula sam se sa njim preko telefona i tada mi je rekao: "Gde si spasioče moje".

Kako dodaje vera je nije napuštala do kraja, a država i advokati su videli urgentnost situacije da se Pavković vrati u Srbiji.

- Molila sam se za ova i stalno ponavljala "Bože učini svoje čudo jer znam da ti to možeš...", on je na Krstovdan oslobođen... Država i advokat su urgirali da se papiri što pre predaju u Hag... Danas je tek shvatio da ide kući. Ne znam šta mu je predsednik Vučić rekao, ali ga je mnogo ohrabrilo. Tražio mi je prvo da se zahvalim predsedniku.

Tokom čitavog leta su se otac i ćerka držali za ruku, budući da se ona plaši letenja.

- Bio je nestrpljiv, let je trajao malo duže. Stalno je pitao da li smo iznad Srbije, a onda je kada smo stigli bio nasmejan. Da nije bilo predsednika Vučića, koji je pokrenuo sve... advokat i ja ništa ne bismo uspeli, jer je to birokratska zavrzlama. Na inicijativu predsednika su svi radili prekovremeno i pitali šta treba. Miloš Vučević je takođe puno pomogao, kao i Nenad Vujić, ministar pravde, ljudi u našoj ambasadi u Helsinkiju su radili danonoćno. Aleksandar Janković, Tijana Dobrić, Dado i Sloba su se borili i pisali kao lavovi za njega....

Foto: Printskrin/Informer

Kako kaže ćerka generala Pavkovića, pravila za sve pacijente nisu bila ista, kao i da je uvidela diskriminaciju. Nju često nisu puštali ni da vidi oca.

- Kada sam išla u posetu ocu u bolnicu bili su strogi, tvrdeći da nisam potvrdila dolazak, da sam zakasnila 15 minuta, odbijali su da mu daju infuziju - jer to nije njihova praksa, dok su drugi ljudi Finci primali najnormalnije infuziju.

Pavkoviću su ukinuli sve terapije za rak, a nastavili da daju lekove protiv bolova.

- On bi umro tamo da država nije intervenisala. Oni su digli ruke od njega. Kada su mu ukinuli terapiju za rak rekli su da kada padne u komu neće biti reanimiran.

Presuda da se nije pokajao i da dalje veliča Vojsku Srbije i Srbije je uticala da dobije 22 godine haškog zatvora - jer je za njega odbrana Kosmeta bila legalna.

- To obrazloženje je Hag napisao za izlazak posle dve trećine odležane kazne... uz obrazloženje da piše knjige u kojima veliča Vojsku Srbije. Oni su smatrali da se on "nije popravio".

Pavković je sanjao jedan san koji ga je morio, a o tome se poverio ćerki Mariji.

- Par puta, u različitim situacijama, mi je rekao da sanja isti san. Da dolazi u Srbiju i da ga niko ne čeka... Verovatno je mislio da su ga zaboravili, jer su svi izašli, a on je ostao i nikako nije bilo šanse da ga puste. To je sanjao i tužno je o tome pričao i stalno je negodovao - tražeći reviziju postupka, da ne ostane zabeleženo u udžbenicima istorije to da on ima etiketu ratnog zločinca.

Foto: Printskrin/Informer

Za razliku od prethodnih predsednika, Vučić heroje koji su branili Kosmet vraća, vremena su se promenila.

- Od kad je predsednik Vučić došao na vlast počeli smo da pričamo o tome, pre toga su ljudi šapatom i krišom pitali za oca, bilo je nepopularno biti u društvu nekoga kome je član porodice u Hagu. Sada sam se teško navila da o tome prićam javno... Sećam se situacije iz Doma vojske u Nišu, kada sam shvatila da ja smem da govorim o ocu, trebalo je vremena da shvatim da obeležavamo početak bombarodvanja. Pre toga je inostrano bilo "in". Otac veruje da je ono što je radio sa saborcima bilo ispravno, a da je bilo šta bilo loše to bi do sada već rekao i pokajao se zbog toga.

Izaslanik Džordža Buša mu je devet puta nudio da prihvati uslove koje je odbio - jer srpsku vojsku nikad nije video kao terorističku organizaciju.

Iako je slab smatra da od procena i dozvola lekara zavisi da li će general pričati za medije.

- Čak se pitao da li on ovo zaslužuje, misleći Na topli doček lekara... mislim da je kao Alisa u zemlji čuda, ne zna šta ga je snašlo.

Inače, nakon dolaska u Beograd, general Pavković prevezen je sanitetom na VMA.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije da je Mehanizam u Hagu doneo odluku da prevremeno na slobodu bude pušten general Nebojša Pavković koji je, kako je naveo, u lošem zdravstvenom stanju.

- Vlada Srbije, i po mojoj molbi i po molbi mnogih ljudi, uputila je molbu zbog užasno teškog zdravstvenog stanja generala Pavkovića. Ona je prihvaćena, očigledno da se general Pavković nalazi u izrazito lošem zdravstvenom stanju - rekao je Vučić novinarima u Njujorku, tokom učestvovanja na 80. zasedanju Generalne skupštine UN.