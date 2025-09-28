Slušaj vest

Građani Srbije jasno znaju šta žele, a najnoviji podaci istraživanja javnog mnjenja to i pokazuju!

Kako saznajemo, prema najnovijim podacima, Srpska napredna stranka raste i ima snažniju i veću podršku građana nego prošlog meseca.

Svi ostali su daleko ispod nivoa poverenja koji SNS uživa već godinama u Srbiji.

Prema našim saznanjima, ova informacija izazvala je oduševljenje u Srpskoj naprednoj stranci, gde je u toku slavlje. Čuje se muzika, ori se "Aco, Srbine i "Srbija, Srbija", a slavlju pristustvuje i predsednik Aleksandar Vučić.

S obzirom na to da je evidento da građani Srbije žele mir, napredak, stabilnost i razvoj zemlje, koji nudi SNS i Aleksandar Vučić, realno je zapitati se da li predsednik, nakon ovih najnovijih podataka, razmišlja o raspisivanju izbora.

Kako saznajemo, rezultati istraživanja trebalo bi da budu dostupni javnosti u narednih 48 sati.

Inače, prema podacima koji su objavljeni pre mesec dana Srpska napredna stranka (SNS) ima podršku 48,2 odsto birača.

Podsetimo, danas su građani širom Srbije na okupljanjima na kojima je bilo 157.000 glasno rekli ne blokadama i zahtevali povratak normalnom životu.

