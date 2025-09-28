Slušaj vest

Građani Srbije jasno znaju šta žele, a najnoviji podaci istraživanja javnog mnjenja to i pokazuju!

Kako saznajemo, prema najnovijim podacima, Srpska napredna stranka raste i ima snažniju i veću podršku građana nego prošlog meseca.

Svi ostali su daleko ispod nivoa poverenja koji SNS uživa već godinama u Srbiji.

Prema našim saznanjima, ova informacija izazvala je oduševljenje u Srpskoj naprednoj stranci, gde je u toku slavlje. Čuje se muzika, ori se "Aco, Srbine i "Srbija, Srbija", a slavlju pristustvuje i predsednik Aleksandar Vučić.

S obzirom na to da je evidento da građani Srbije žele mir, napredak, stabilnost i razvoj zemlje, koji nudi SNS i Aleksandar Vučić, realno je zapitati se da li predsednik, nakon ovih najnovijih podataka, razmišlja o raspisivanju izbora.

Kako saznajemo, rezultati istraživanja trebalo bi da budu dostupni javnosti u narednih 48 sati.

Inače, prema podacima koji su objavljeni pre mesec dana Srpska napredna stranka (SNS) ima podršku 48,2 odsto birača.