Slušaj vest

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da nije saglasno i da je razočarano navodima Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine, u kojima se kritikuje navodno mešanje Srbije u unutrašnje poslove BiH. U saopštenju se navodi da Srbija ostaje privržena unapređenju regionalne saradnje i dijaloga.

Ambasador BiH pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija nazvao je sastanak predsednika Vučića sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Njujorku - "politikom bez principa".

"Na osnovu odnosa prema pitanju Gaze vidi se da li ste na pravoj strani istorije ili niste", ocenio je Lagumdžija.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da izjave ambasadora Zlatka Lagumdžije, koji je u ime Ministarstva inostranih poslova BiH komentarisao sastanke predsednika Srbije Aleksandra Vučića na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, predstavljaju direktno mešanje u suverenu spoljnu politiku Srbije i narušavanje osnovnih diplomatskih principa.

"Takav pristup ne samo da je nedosledan, već je i pokušaj potcenjivanja javnosti, što ugrožava poverenje i dobrosusedske odnose. Takvi potezi ne doprinose regionalnoj stabilnosti, već stvaraju nepotrebne tenzije i skreću pažnju sa stvarnih izazova sa kojima se suočava BiH", navedeno je u saopštenju.

Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine osuđuje saopštenje srpskog Ministarstva u kome se pominje rad Stalne misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama i ambasador Zlatko Lagumdžija.

"Ne radi se to tako - Ministarstvo vanjskih poslova Srbije. Iskren dijalog, respekt, učenje i razumevanje je put ka istini i pravdi, pomirenju i zajedničkoj budućnosti", naveo je, između ostalog, ambasador BiH pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija.