Šljivančanin je u razgovoru za Kurir svojevremeno rekao da je Nebojša Pavković odigrao veliku ulogu u pomenutoj akciji.

- Reč je o 1991. i vukovarskoj bolnici. Pavković je tada radio u kabinetu ministra odbrane, naša jedinica je bila podređena Ministarstvu odbrane, i tražili smo pomoć. Za prevoz ranjenika trebala su velika vozila, a mi ih nismo imali u tako velikom broju. Uputili su Pavkovića, on je imao i čin i rang da doveze vozila, ceo konvoj - TAM-110, TAM-150 i autobuse, koji su bili namenjeni za sanitetske potrebe, a kojima će moći da se prevezu ranjenici iz vukovarske bolnice. Pavković je konvojima ranjenike prebacio u Hrvatsku - ispričao je Šljivančanin i dodao:

- Kad je doveo ranjenike, Franjo Tuđman se sastao sa tadašnjim hrvatskim ministrom zdravlja, bili su na nekim Dvorima, i pohvalili su Pavkovića.

Veselin Šljivančanin o generalu Pavkoviću Foto: Kurir Televizija

To su tada, navodi Šljivančanin, objavili svi mediji.

- Pavković je tada od Tuđmana dobio javno priznanje. Tuđman je rekao da je za pohvalu kako je sve urađeno - kaže Šljivančanin.

Podsetimo, general Nebojša Pavković, nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba sleteo je sinoć u Beograd nakon poletanja iz Finske usled lošeg zdravstvenog stanja, te je prevezen na VMA.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu doneo je odluku da Nebojša Pavkovića, zbog teškog zdravstvenog stanja, prevremeno pusti na slobodu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je generala Pavkovića pre nego što je krenuo za Srbiju i poželeo mu srećan put.