VELIČANSTVENI PRIZORI ŠIROM SRBIJE: Velika narodna šetnja u slikama, građani protiv blokada rekli odlučno "NE" podelama i nasilju blokadera (FOTO/VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pridružio se u šetnji građanima Obrenovca, koji su zajedno s građanima Srbije u još 166 gradova i mesta, učešćem u mirnim skupovima ponovo i jasno poručili „NE“ blokaderskom nasilju i podelama naroda.
Porukom "Dosta je" pružili su podršku miru, normalnom životu, slobodi kretanja i pravu na obrazovanje sve naše dece.
Predsednik Vučić s građanima Obrenovca
Predsednik Vučić juče je bio sa građanima na skupu i u šetnji protiv blokada u Obrenovcu.
- Verujem da smo uspeli da prevaziđemo ono najteže i da je sada vreme da se na svaki način uključimo i okrenemo budućnosti. Nije ovde reč o mojoj budućnosti, ovde je reč o budućnosti građana Srbije.
- Ovde je reč o budućnosti naše dece, možemo li za njih nešto da uradimo, možemo li za njih nešto da napravimo.
- Mi moramo ovu energiju i raspoloženje naroda da usmerimo ka boljitku Srbije, poručio je on.
Ovako su izgledali jučerašnji skupovi širom Srbije
Kurir.rs
