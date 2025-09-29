Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pridružio se u šetnji građanima Obrenovca, koji su zajedno s građanima Srbije u još 166 gradova i mesta, učešćem u mirnim skupovima ponovo i jasno poručili „NE“ blokaderskom nasilju i podelama naroda.

Voždovac, Slavija, Kneza Miloša, Sajlovo, Begeč, Kragujevac... Foto: Kurir

Skup građana protiv blokada 28.09. Foto: Kurir

Porukom "Dosta je" pružili su podršku miru, normalnom životu, slobodi kretanja i pravu na obrazovanje sve naše dece.

Građani protiv blokada u Čačku i Lučanima Foto: RINA

Predsednik Vučić s građanima Obrenovca

Predsednik Vučić juče je bio sa građanima na skupu i u šetnji protiv blokada u Obrenovcu.

- Verujem da smo uspeli da prevaziđemo ono najteže i da je sada vreme da se na svaki način uključimo i okrenemo budućnosti. Nije ovde reč o mojoj budućnosti, ovde je reč o budućnosti građana Srbije. 

Vučić u Obrenovcu Foto: Pink

Ruma, Kotež, Ljubovija, Kikinda, Stara Pazova, Negotin Foto: Kurir

- Ovde je reč o budućnosti naše dece, možemo li za njih nešto da uradimo, možemo li za njih nešto da napravimo.

- Mi moramo ovu energiju i raspoloženje naroda da usmerimo ka boljitku Srbije, poručio je on.

Inđija, Niš, Jagodina, Loznica, Užice, Sajlovo, Kula, Prokuplje, Majdanpek Foto: Kurir

Ruma, Kotež, Ljubovija, Kikinda, Stara Pazova, Negotin Foto: Kurir

Ovako su izgledali jučerašnji skupovi širom Srbije

Snimci skupova protiv blokada širom Srbije Izvor: Kurir

Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Valjevo protiv blokada Izvor: Kurir

Bela crkva Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Kruševac Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Srbobran Građani protiv Blokada Izvor: Kurir

Voždovac Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Novi Sad Sajlovo Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Begeč Novi Sad Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Sremska Mitrovica Građani protiv blokada Izvor: Kurir