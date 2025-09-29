Slušaj vest

- Sazvao sam današnju konferenciju kako bih odgovorio na gomilu besmislenih laži bajnih i lažnih ekonomista, jedan je Dušan Nikezić, drugi Dejan Šoškić, rekao je Mali na početku koji je rekao da je reč o čoveku koji će u istoriji ostati upamćen kao najgori giverner NBS.

Mali je rekao da je to ono vreme kada je evro skočio sa 80 na 114-115 dinara, ono vreme kad smo svaki dan gledali poslednje streane novina.

Drugi je Dušan Nikezić iz vremena kada nam je zemlja bila pred bankrotom, kada je pola miliona ljudi u Srbiji ostalo bez posla, kada je minimalac bio 15.000 dinara, dodao je Mali.

Prva tema - legalizacija

- Jednostavno sam hteo da vam se obratim pošto su juče njih dvojica izneli niz besmislenih laži... Prva tema bila im je oko novog zakona o legalizaciji da se ovaj zakon pravi zarad tajkuna. Dragi građani, ovaj zakon je za sve, samo ne za tajkune, rekao je Mali.

- To je ispravljanje višedecenijske nepravde, naglasio je Mali i podsetio da su i oni 2003. doneli zakon o legalizaciji koji nisu uspeli da sprovedu a sad imaju protiv što ga mi sprovodimo na potpuno drugačiji način.

- Imamo 460 milijardi na računu, rekao je Mali odgovorivši na aluzije da se to radi zbog para.

Druga tema - o NIS-u

- Ti ljudi koji su nam napravili problem sad su se našli pozvani da diskutuju, kazao je Mali podsetivši da je NIS prodat upravo za vreme Đilasa i Nikezića u bescenje.

Treća tema - EXPO

- Kaže Nikezić to je neka tamo sporedna izložba a za nas je to najveća razvojna šansa ikada, rekao je Mali.

Podsetimo, ministar Mali prethodno se, ovog jutra, sastao sa izvođačima radova na izgradnji "Ekspo" kompleksa na gradilištu u Surčinu, a tom prilikom je naveo da se radovi odvijaju u skladu sa planiranom dinamikom.

On je poručio da je i ovu radnu nedelju započeo sastankom na gradilištu u Surčinu, gde je sa izvođačima analizirao stanje na terenu i kako teku radovi na izgradnji "Ekspo" kompleksa, Nacionalnog fudbalskog stadiona, 1.500 stanova, kao i prateće linijske infrastrukture.

- Čak 4.000 radnika radi na celom prostoru, a angažovano je i hiljadu mašina. Samo na radovima na stadionu radi 500 radnika, poručio je on.