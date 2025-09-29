Slušaj vest

Zaposleni Univerziteta u Kragujevcu, predvođeni rektorom Vladimirom Rankovićem, po ulasku u Rektorat zatekli su nered i oštećenja u prostorijama. Uprava ističe da je prioritet što brže vraćanje redovnom radu, posebno uoči spoljašnje provere kvaliteta Nacionalnog akreditacionog tela. O tome je govorio prof. dr Vladimir Jakovljević, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija".

Jakovljević: Bruka i sramota na Univerzitetu u Kragujevcu

- Na šta je to sve ličilo, to je zaista bruka i sramota za celu akademsku zajednicu i mlade ljude koji su ostavili haos iza sebe. Što se muškog dela populacije tiče, siguran sam da je to zato što više ne služe vojsku, nemaju taj nivo odgovornosti. Dugo je trajalo, to je najveći problem - rekao je Jakovljević.

Osvrnuo se i na brojne pokušaje uprave univerziteta da se stane na kraj blokadi.

- Svi načini da se ovako nešto spreči nisu dali dobar rezultat. Rektorka univerziteta u Novom Sadu i odred policije izbačeni su napolje, da ne pričam šta se desilo Patriku Dridu. Potpuno neprihvatljiv manir za nekog ko nosi titulu akademca.

Jakovljević je još istakao:

- Rektorat je funkcionisao u vanrednim okolnostima devet meseci, zaposleni su imali improvizovane kancelarije, sve je bilo kao u ratnim uslovima. Par studenata sedelo je tamo i ostavili su haos iza sebe i onemogućavali normalno funkcionisanje univerziteta.

Garić i Ibrahimović - Šta stoji iza zloupotrebe mališana na RTS-u?

O stanju u društvu govorio je i gost jutarnjeg programa Miloš Garić, savetnik ministra informisanja.

- Sve manje vidimo da postoji prostora i zdravog razuma kod ljudi koji najviše treba da pokažu odgovornost. Mislim da su to sad već pokušaji u očaju, pokazalo se šta iza svega stoji i da su namere loše. Na nama i na većinskoj Srbiji je sada sve - rekao je Garić.

Javnost u Srbiji ostala je zapanjena dečjom emisijom na Radio televiziji Srbije (RTS) u kojoj su mališani zloupotrebljeni u političke svrhe kao promoteri blokaderskog pokreta. Osvrćući se na dešavanja na RTS-u, dodao je:

- Ovo što se desilo sigurno nije slučajno i nije se desilo tek tako. To je posledica stanja koje traje duži vremenski period. Od generalnog direktora, pa do glavnog urednika, oni su pokazali i u onom periodu kada je trajala blokada zgrade RTS-a da se ne snalaze dovoljno dobro u toj situaciji i da su izgubili konce. Odbili su da rade svoj posao na profesionalan način. Ovo sada što se desilo pokazuje da je stanje na RTS-u takvo da zahteva hitnu reakciju ljudi unutar kuće, a ako oni nisu u stanju, reakciju novih ljudi.

Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade, gostujući u studiju ocenio je da je poverenje lako izgubiti:

- Teško je steći ugled, a vrlo ga je lako izgubiti. Naše društvo počiva na stubu obrazovanja, budućnost države je povezana sa obrazovanjem i od njega zavisi.

Govoreći o zloupotrebi dece na RTS-u, Ibrahimović je naglasio:

- Ako u ovakvim stvarima ne vidimo zloupotrebu deteta, onda smo mi pogrešili kao društvo. Može se sukobljavati zbog političkih ideja, ali kada su u pitanju deca, onda je to nedopustivo. Početkom godine imali smo masovnu zloupotrebu dece kada su škole u pitanju, u želji da se preko osnovnog obrazovanja napadne država, onda je ovo nešto što je posledica svega onog što je rađeno u prethodnom periodu. Pitanje je da li kao društvo imamo kapacitet da se izborimo sa tim.

Dodao je da očekuje ličnu odgovornost unutar javnog servisa:

- Očekujem da neko u javnom servisu ustane, pokaže odgovornost i podnese ostavku. Nije dovoljno da društvo osudi ovaj akt, potrebno je da ljudi pokažu ličnu odgovornost, izađu i priznaju grešku.

