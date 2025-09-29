Slušaj vest

Forum pravnika Srbije zatražio je od članova Visokog saveta tužilaštva (VST) hitnu reakciju i javnu osudu pritisaka političkih i drugih organizacija na disciplinsku komisiju tog Saveta koja je danas započela disciplinski postupak protiv javne tužiteljke Bojane Savović njenim saslušanjem.

U saopštenju ovog strukovnog udruženja, navodi se i da od Saveta traži da kao nedopustivi oblik pritiska na disciplinske organe VST-a "najoštrije osudi politički miting koji se održava ispred prostorija VST pod velom podrške Savovićki i to u organizaciji interesnih grupa i političkih organizacija među kojima su CEPRIS i "Proglas", čiji je Bojana Savović član.

Forum dalje navodi da je od VST tražio i potvrdu da disciplinski organi VST-a ostaju nezavisni i da odluke u disciplinskim postupcima protiv javnih tužilaca ne mogu i ne smeju biti predmet političke ucene.

- Ovakav javni skup političkog karaktera predstavlja nedopustiv i nezakonit pritisak na disciplinske organe VST i šalje opasnu poruku da političke i nevladine organizacije donose odluke u pravnom sistemu posredstvom ulice i političkog uticaja. Bojana Savović odavno nije javni tužilac u pravom smislu te reči, već političar (osnivač je političke organizacije "Proglas") sa statusom pravosudnog funkcionera - navodi pored ostalog Forum pravnika Srbije.

Bojana Savović Foto: Screenshot



Takođe podseća da su političke aktivnosti kojima se bavi Savović zabranjene ustavom i zakonima Republike Srbije i da su višestruko bile usmerene direktno protiv pravosudnih institucija, javnih tužilaca i VST, koji ima ustavnu ulogu da štiti samostalnost javnih tužilaca.

Imajući u vidu sve pritiske izvršene do sada, kako se navodi u saopštenju, Forum smatra da bi izostankom reakcije VST interni javnotužilački disciplinski postupak bio pretvaren u političku kampanju koju Savović i politička organizacija čija je članica koriste za obračun sa pravosudnim i državnim organima.

- Svesni smo da je ovaj politički miting "podrške" direktno usmeren protiv Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u kojem Savović obavlja funkciju javnog tužioca, kao i protiv disciplinskih organa VST-a koji treba da odlučuju u postupku protiv nje - naglašava Forum.

U direktnom obraćanju predsedniku VST Branku Stamenkoviću, Forum je istakao da je nedopustivo što Savet i dalje ćuti na politički aktivizam javnih tužilaca koji je najstrožije zakonom zabranjen i podseća ga da je Savović je zajedno sa "Proglasom" pozivala na demonstracije širom gradova Republike Srbije, koje su rezultirale demoliranjem i paljenjem pravosudnih institucija i zgrada državnih organa u Valjevu.

- Da li će zgrada VST dočekati istu sudbinu? Da li će, ukoliko dođe do toga, policijski službenici uspeti da odgovore svom zadatku ili će se demonstranti rukovoditi pozivom Bojane Savović da napadnu policijske službenike, a da im oni ništa ne smeju. Da li je ćutanje na politički aktivizam Bojane Savović prećutno saučesništvo u političkoj kampanji njene organizacije? - upitao je Forum šefa VST.