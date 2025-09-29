Slušaj vest

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija traži hitnu istragu povodom skandala na RTS u kojem je zloupotrebljen maloletni dečak kako bi se podržali blokaderi.

Komentarišući skandal na RTS, koji je u dečijom emisiji "Važne stvari" zloupotrebio maloletnog dečaka i instruisao ga da priča o studentima blokaderima, ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina kaže da osuđuje čitav događaj.

- Ministarstvo informisanja i telekomunikacija najoštrije osuđuje skandaloznu političku zloupotrebu dece u emisiji "Važne stvari" koja je prikazana 27. septembra na Drugom programu Javnog medijskog servisa RTS. Ova krajnje neprimerena i sramotna zloupotreba dece u političke svrhe protivna je javnom interesu koji treba da ostvaruje javni medijski servis - piše u saopštenju.

Ministarstvo apeluje da RTS treba da se vrati informisanju građana Srbije na potpun, nepristrasan i objektivan način, uz poštovanje etičkih kodeksa.

- RTS je emitovanjem ovog programa grubo prekršio član 66. Zakona o elektronskim medijima i član 24. Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, koji izričito zabranjuju korišćenje maloletnika u programskom sadržaju u političke svrhe. Na taj način RTS se ponovo i to na još perfidniji način svrstao na jednu stranu u političkim previranjima u našoj zemlji - navodi se u saopštenju.