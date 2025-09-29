Slušaj vest

Mitingu podrške tužiteljki Bojani Savović, protiv koje je danas u Visokom savetu tužilaštva u Beogradu (VST) pokrenut disciplinski postupak organizovali su CEPRIS i politička organizacija "Proglas" čiji je ona sama član, prisustvovao je i političar i narodni poslanik Miroslav Aleksić, što je još jednom potvrdilo da je reč o političkom skupu!

- Miting podrške Savovićki organizovala je zapravo ona sama, kao član udruženja CEPRIS i političke organizacije "Proglas" koje su prethodnih dana vršile nezapamćeni pritisak na VST uz pozivanje "građana" i studenata da im se pridruže na skupu, kojem nije odoleo da prisustvuje ni političar i narodni poslanik Miroslav Aleksić - kaže izvor Kurira.

Bojana Savović je, kako podseća, prijavljivana Savetu zbog najmanje 10 disciplinskih prekršaja koje je, kako se sumnja, počinila kroz političko delovanje u “Proglas”-u, između ostalog i tako što je pozivala građane na neposlušnost i blokade, ali su sve prijave protiv nje do sada su bile odbačene.

Bojana Savović Foto: Screenshot

Disciplinska komisija VST je danas održala prvo ročište u okviru disciplinskog postupka protiv tužiteljke Bojane Savović po prijavi za grubog vređanja kolege, inače svog nadređenog, zamenika glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Miodraga Markovića.

- Interesantno je da je i pored apela strukovnih udruženja, tužilaca i javnosti, Visoki savet tužilaštva (VST) ostao nem na pritiske koje su danima unazad vršile političke i druge organizacije na disciplinsku komisiju tog Saveta, pred kojom je danas počeo postupak protiv javne tužiteljke Bojane Savović njenim saslušanjem - dodaje on.

Prema rečima našeg sagovornika, skandalozno je ponašanje Saveta koji je istovremeno sa postupkom protiv Savović, danas držao sednicu tokom koje se nije ni osrvrnuo na mitingovanje političkih grupacija i uzvikivanje sramnih pretnji ispred prostorija VST u Resavskoj ulici u kojima je zasedala Komisija, sastavljena od javnih tužilaca.

- Čega se Savet plaši ? Kakvu poruku šalje javnim tužiocima koiji svoj posao rade časno i u skladu sa zakonom kada dozvoljava ovakve spoljne uticaje na svoje disciplinske organe? - postavlja pitanje naš sagovornik.

Savet je, kako smatra, današnjim činom pokazao da je izgubio svaki legitimitet, a posebno njegovi izborni članovi iz reda javnih tužilaca, koji ćute i prave se nemi na otvorene i javne pristiske, kakve su danas ispoljili “branitelji” Bojane Savović, među kojima su bili i opozicioni političari.

- Srećom, ovom Savetu uskoro ističe mandat, a u decembru će se ponovo birati izborni članovi VST iz reda javnih tužilaca.

Svakom javnom tužiocu sada treba da bude jasno da treba da za svoje predstavnike bira ljude od integriteta, koji će jasno i glasno ustati protiv svakog oblika spoljnog uticaja ne samo na disciplinsku komisiju, već i na nosioce javnotužilačke funkcije - zaključuje naš sagovornik.