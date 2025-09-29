Slušaj vest

Nalaz i mišljenje veštaka medicinske struke, za osumnjičenog Gorana Vesića, Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal dostavljen je dana 26. 09. 2025. godine elektronskom poštom u popodnevnim časovima. Nalazom i mišljenjem veštaka je konstatovano da trenutno zdravstveno stanje osumnjičenog Gorana Vesića, predstavlja privremenu okolnost zbog koje ne može da učestvuje u postupku najdalje do isteka prve nedelje novembra 2025. godine.

Imajući u vidu nalaz i mišljenje veštaka medicinske struke prema kome su okolnosti zdravstvenog stanja za sprovođenje dokazne radnje saslušanja osumnjičenog Gorana Vesića, privremenog karaktera i ograničenog trajanja, te da je izvesno da je njegovo saslušanje moguće nakon isteka prve nedelje novembra 2025. godine, to je saslušanje osumnjičenog Vesića u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, zakazano za 17. 11. 2025. godine.

Branioci osumnjičenog Vesića, su obavešteni da prava odbrane, mogu ostvariti i pre prvog saslušanja osumnjičenog, jer im je odobren uvid, razmatranje i razgledanje spisa i prisustvovanje i učestvovanje u svim dokaznim radnjama koje se sprovode tokom istražnog postupka.

