BLOKADERSKA MRŽNJA BEZ GRANICA: Priželjkuju smrt naprednjacima, njihovim pristalicama i policiji!
Koliko daleko blokaderi mogu da odmaknu u mržnji prema vladajućoj stranci, ali i prema institucijama i običnim građanima Srbije, najbolje svedoči morbidan komentar koji je objavljen na društvenoj mreži Iks.
- Dabogda umro svaki naprednjak, radikal, svaka njihova pristalica i svi panduri - glasi objava koju je postavila korisnica pod nazivom "Ljubice pumpaj za igrače".
Foto: Screenshot
Na ovaj zastrašujuć komentar reagovala je potpredsednica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta.
- Nemoj tako, pa ko će onda tebe lečiti? A baš si bolesna - napisala je Radeta.
Ovaj komentar je nažalost jedan u moru sličnih koji pokazuju da blokaderi zaista nekada ne poznaju granice u svojoj mržnji prema svima koji ne razmišljaju kao oni.
