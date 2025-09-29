Slušaj vest

Koliko daleko blokaderi mogu da odmaknu u mržnji prema vladajućoj stranci, ali i prema institucijama i običnim građanima Srbije, najbolje svedoči morbidan komentar koji je objavljen na društvenoj mreži Iks.

- Dabogda umro svaki naprednjak, radikal, svaka njihova pristalica i svi panduri - glasi objava koju je postavila korisnica pod nazivom "Ljubice pumpaj za igrače".

Na ovaj zastrašujuć komentar reagovala je potpredsednica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta.

- Nemoj tako, pa ko će onda tebe lečiti? A baš si bolesna - napisala je Radeta.

Ovaj komentar je nažalost jedan u moru sličnih koji pokazuju da blokaderi zaista nekada ne poznaju granice u svojoj mržnji prema svima koji ne razmišljaju kao oni.

