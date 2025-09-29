Slušaj vest

Poznato je da i jedan i drugi prate i vole sport i da i te kako imaju znanje kad je reč o istoriji srpskog sporta, osvojenim medaljama na međunarodnim takmičenjima...

Kako bre Jakuze? Čarapani možda, rekao je Vučić Vučeviću na pitanje kako se zovu navijači Napretka iz Kruševca. Nije mogao da veruje da Vučević to zna.

- A Jakuze su im ona ultra grupa, rekao je savetnik predsedniku.

- Kako bre to znaš, majke ti?! Pa šta radiš, ceo dan si na sajtovima Napretka i Radničkog iz Kragujevca.

- Znam da je Sotomajer skakako u to vreme 2,39, a Topi... 2,38. Inače, super je lik, i on i ćerka! I ćerka mu je vrhunska sportistkinja.

- Nije Kanga. Nije onaj Donald. Nije Kanga, ali zaslužio je. Kanga je bio legenda, ali nije Kanga, ovaj Donald.

- To bih morao da znam. Dakle, imali smo 4 u Londonu, a onda znam da smo imali u Riju 8, a onda smo ovde imali 9, ako se ne varam zato što znam da smo podbacili u Parizu, iako smo imali sjajnije medalje 5 u Parizu, i znam da se nadamo 10 u Los Angelesu, nadigravali su se Vučić i Vučević.

Duća Tadić... Darko Miličić legenda je srpska...

Ko je najtrofejniji strelac? Naš brat - Mikec.

Teška, bre, pitanja, zaključili su obojica.

