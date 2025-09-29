Slušaj vest

Većinska Srbija uspela je da sasvim preokrene situaciju i natera blokadere u defanzivu. Osim što su se škole i fakulteti vratili normalnom radu, vidljiva je sve masovnija poruka građana da neće blokade. Blokaderi imaju veliki problem da organizuju bilo kakav skup, jer nemaju ljude koji će da prate njihove besciljne akcije.

Opasnost od nasilja

Ova promena je snažna poruka da Srbija ide napred, a da oni koji se oslanjaju na blokade ostaju sve više na margini političkog života, ocenjuju sagovornici Kurira. Potvrda toga su i najnovija istraživanja javnog mnjenja koja pokazuju da Srpska napredna stranka beleži sve veći rejting, a s druge strane, unutar blokaderskog pokreta iz dana u dan svedočimo sve žustrijim razmiricama i postalo je i više nego jasno da blokaderi iz studentskih redova politički smetaju blokaderima iz opozicionog tabora i obrnuto.

Politički analitičar Stevica Deđanski uveren je da su blokaderi u defanzivi, ali da će pokušati nasiljem da pokrenu stvar s mrtve tačke.

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

- Vidi se da ih je manje i da ne mogu da se skupe za svoje akcije, ali zbog toga oni rade ono što je najopasnije, a to je da produbljuju agresiju, praveći kontramitinge. Dosad je vlast pokazala veliku odgovornost i odlučnost da neće sukobe, jer kad god su nešto zakazivali, izbegavali su da to bude kad su blokaderi planirali svoje skupove. S druge strane, onima koji više nemaju podršku ni građana niti opozicionih stranaka ostaje samo mogućnost da naprave haos. Ne mora da značiti da svi na ulici to žele, ali nekolicina kolovođa će biti instruisana, i to je opasnost koju nosi oktobar. Očekujem da će se situacija zaoštravati i kulminiraće 1. novembra, na godišnjicu velike tragedije - ocenio je Deđanski za Kurir.

Snažna poruka

Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da trenutna situacija jasno pokazuje da blokaderski pokret gubi i energiju i podršku.

Srđan Barac Foto: Kurir Televizija