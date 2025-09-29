Slušaj vest

Borac sa Košara, Darko Anđelković, pozdravio je izlazak na slobodu generala Nebojše Pavkovića.

- Dobrodošli, Generale! Sa ponosom i poštovanjem dočekujemo našeg junaka, čoveka koji je časno branio otadžbinu i nosio teret odgovornosti u najtežim vremenima. Vaš povratak u Srbiju nije samo povratak jednog vojnika, već povratak simbola časti, hrabrosti i vernosti svom narodu. Generale, dobrodošli kući – među svoj narod koji Vas pamti, poštuje i iskreno dočekuje! - poručio je Anđelković.

Bilbord za generala Foto: Ustupljena fotografija

Vitezovi sa Košara organizovali su 200 led bilborda širom Srbije podrške generalu sa porukom "dobrodošao kući".

Podsetimo, general Nebojša Pavković sinoć je avionom Vlade Srbije sleteo u Beograd nakon što je odlukom Međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu prevremeno pušten sa izdržavanja zatvorske kazne od 22 godine.

Njegova ćerka Marija u intervjuu za Informer rekla je da njen otac do poslednjeg momenta nije mogao da poveruje da se vraća u domovinu, te da je tražio da se prvo zahvali predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.