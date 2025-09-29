Slušaj vest

U Narodnoj skupštini Republike Srbije održava se Prva medjunarodna parlamentarna konferencija "BRIKS - Srbija medju prijateljima" u organizaciji poslanika Pokreta socijalista kojoj prisustvuju ambasadori i diplomate Ruske Federacije, NR Kine, Republike Belorusije, Bolivarske Republike Venecuele, UAE, Irana, Kube, Palestine, Alžira, Meksika, Kazahstana, Brazila, Mjanmara. Konferenciju su podržali i Srbi iz regiona, predstavnici Socijalističke partije Srbije, Mi - glas iz naroda ali i evroposlanica iz Rumunije Dijana Jovanović Šošoka.

Obraćajući se pred prepunom salom srpskog parlamenta Aleksandar Vulin je poručio da "broj ljudi koje smo okupili danas ovde pokazuje akt gradjanske hrabrosti jer se ne slažete sa isključivim članstvom u Evropskoj uniji. Treba da budete hrabri da kažete da nećete u EU. To je demokratija - pravo na izbor", poručio je Vulin dodajući da se hrabrost pokazuje time što zastupate ono u šta verujete.

Foto: Kurir

Vulin je istakao da je glavni cilj panela da Srbiju upozna sa mogućnostima koje za nju postoje i upitao ko je odlučio da je Evropska unija pretežno mišljenje gradjana Srbije. "Naše veliko blago je što želimo da budemo deo evropskog sveta ali u životu svake države interesi su ti koji nas vode. Srpski nacionalni interes je suverena Srbija, Srbija koja samostalno donosi odluke - Kosovo i Metohija u sastavu državnih granica, neodricanje od naših tradicionalnih prijateljstava, Srpski svet i vojna neutralnost. Osim oko vojne neutralnosti oko koje bi možda mogli da se dogovorimo po svim drugim se razilazimo sa Evropskom unijom jer za njih ujedinjenje svih Srba ne dolazi u obzir, Kosovo i Metohija je za njih nezavisna država i nije predmet razgovora kao ni neuvodjenja sankcija Ruskoj Federaciji. Svaki korak približavanja Evropskoj uniji je udaljavanje od Srbije, našeg suvereniteta i naših prijatelja", naglasio je Vulin i upitao da li stvarno mislimo da će Srbija postati članica EU bez još više uslovljavanja i vredi li dati sve što dajemo da bi nam recimo Hrvatska rekla da neće skinuti veto dok se ne odreknemo ideje o ujedinjenju svih Srba.

Foto: Kurir

Vulin je poručio da BRIKS, za razliku od EU, ne postavlja ultimatume. "Suština je da od nas niko ništa ne traži. Arogantno je odbiti zemlje koje ne očekuju od nas da obustavimo naše evrointegracije, uvodimo sankcije prijateljima ili prilagodjavamo svoju spoljnu politiku. Ne traže ništa a nude sve", rekao je i dodao da će BRIKS zastati sa proširenjem ali da to ne važi za Srbiju.

Istakao je da BRIKS ne sprečava naše evrointegracije ali da poštovanje pravila EU poništava sve druge jer ćemo na kraju doći do nečega što će pogoditi sve nas, naš način života. "Nametnuće nam legalizaciju istoplonih brakova, tražiti da Srpsku pravoslavnu crkvu svedemo na nivo nevladine organizacije ili da se SPC ne zove tako u Bosni i Hercegovini. Koliko će nam vremena biti potrebno da shvatimo da srpski suverenitet ne ide evropskim putem", naglasio je Aleksandar Vulin.

Na prvom panelu konferencije obratio se i ambasador Ruske Federacije u Srbiji nj.e. Aleksandar Bocan-Harčenko koji je istakao da će BRIKS igrati ključnu ulogu u stvaranju multipolarnog sveta. "BRIKS, kao savez zemalja u razvoju, ima potencijal da postane ključni igrač u oblikovanju novog svetskog poretka. Važno je da ove zemlje udruže svoje napore kako bi ojačale multipolarnost i pravdu u globalnoj politici", rekao je Bocan-Harčenko i naglasio da saradnja izmedju BRIKS-a i drugih zemalja, poput Srbije, igra važnu ulogu u ostvarivanju ovih ciljeva.

Foto: Kurir