Prema najnovijim podacima istraživanja javnog mnjenja, rejting Srpske napredne stranke (SNS) raste i ima veću podršku građana nego prošlog meseca, dok je popularnost svih drugih političkih aktera na srpskoj javnoj sceni daleko ispod njih, ekskluzivno je otkrio Kurir.

Sagovornici našeg lista saglasni su da su ovakvi rezultati, nakon desetomesečne društveno-političke krize, dokaz da većina građana ne želi blokade već stabilnost, ali i da su ovome doprinele i ekonomske mere koje država sprovodi kako bi poboljšala životni standard građana.

Prema našim saznanjima, ova informacija izazvala je oduševljenje u nedelju uveče i u samom SNS, u čijoj centrali je spontano organizovano slavlje. Tako se u nedelju uveče iz prostorija stranke u Beogradu čula muzika i skandiranje "Aco, Srbine" i "Srbija, Srbija", a prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Politički analitičar Nebojša Obrknežev kaže za Kurir da je za njega rast podrške vladajućoj stranci potpuno očekivan, naročito u ovim društveno-političkim okolnostima.

Obrknežev: Rast podrške vladajućoj stranci potpuno je očekivan jer blokaderi imaju samo politiku nasilja Foto: Kurir Televizija

- Kako vreme odmiče, sve se bolje i bolje pokazuje ko od političkih aktera kakve opcije nudi. S jedne strane je nekakva "tajna" grupacija ljudi koji će "učiniti sistem boljim", ali bez konkretnog političkog programa, to su opozicioni akteri, ali i blokaderi, plenumaši i ekstremni neoliberalni levičari, kojima je svaki performans na ulici jedna vrsta nasilja. Politikom nasilja i ličnim etiketiranjem neistomišljenika, ali i sprečavanjem građana da žive normalno svoje živote već dugo vremena, oni sve više gube i onu malobrojnu podršku koju su imali... S druge strane, građani žele da podrže već viđenu i na terenu dokazanu politiku stabilnosti i prosperiteta koju dosledno sprovodi SNS. Građani to osećaju i u svojoj svakodnevici: poboljšanjem životnog standarda, rastom plata i penzija - kaže Obrknežev i dodaje da predviđa da će s vremenom rejting SNS i Aleksandra Vučića lično sve više rasti.

Pravnik Aleksa Grubešić iz Centra za društvenu stabilnost podseća za Kurir da je prethodnih nekoliko istraživanja koja su izvršile relevantne agencije za proveru javnog mnjenja, poput "Ipsos stratedžik marketinga", pokazalo da se popularnost SNS i predsednika Vučića nalaze u konstantnom blagom rastu.

Grubešić: Meseci iza nas su doneli nekoliko veoma pozitivnih ekonomskih inicijativa, prevashodno predsednika države, koje su usmerene u pravcu poboljšanja ekonomskog položaja građana Foto: Kurir Televizija

- Meseci iza nas su doneli nekoliko veoma pozitivnih ekonomskih inicijativa, prevashodno predsednika države, koje su usmerene u pravcu poboljšanja ekonomskog položaja građana. To je ključni razlog za novi rast popularnosti vladajuće opcije, budući da se ni blokaderski pokret niti opozicija uopšte ne bave planovima kako da omoguće bolji životni standard građana. S druge strane, videli smo i za vreme leta nekoliko veoma nasilnih večeri u kojima su demonstranti, na poziv studenata u blokadi, pribegli neočekivanom nasilju širokih razmera i vandalizmu prema prostorijama i članstvu SNS, ali i pojedinim državnim institucijama. Odgovor vlasti bila je podrška masovnim mirnim skupovima građana protiv blokada - kaže Grubešić i dodaje da predstavnike blokaderskog pokreta i tzv. studentske listi i dalje ne znamo, kao da i oni svoj plan i program za Srbiju i dalje drže u tajnosti.

Politikolog Vladimir Kljajić govori za Kurir da su ovakvi rezultati dokaz da građani Srbije danas sve više teže stabilnosti i predvidivosti.

Kljajić: Deo birača SNS vidi kao garant kontinuiteta i političke stabilnosti, Foto: Kurir Televizija

- U vremenu geopolitičkih previranja jasno im je da se globalne krize lako mogu preliti i na naše društvo. Uz to, slike nasilnih protesta širom Evrope dodatno pojačavaju osećaj nesigurnosti. U tom kontekstu, rast rejtinga SNS može se objasniti time što deo birača ovu stranku vidi kao garant kontinuiteta i političke stabilnosti, što im u trenutnim okolnostima deluje izuzetno važno - smatra Kljajić.

