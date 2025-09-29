Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

- Razgovarao sam sa ambasadorom Ruske Federacije o bilateralnim odnosima, regionalnoj stabilnosti i energetskoj bezbednosti.

- Posebno smo razmotrili situaciju oko NIS-a i korake za očuvanje sigurnog snabdevanja i urednog poslovanja kompanije, uz puno uvažavanje međunarodnih obaveza Srbije.

- Naš put ostaje politika mira, stabilnosti i zaštite interesa svih naših građana.

Ne propustitePolitikaRUSKI AMBASADOR BOCAN-HARČENKO: Zapad izazvao krizu u Srpskoj i na Kosovu da bi srušili Vučića
0401-ruski-ambasador-marina-lopicic-5.jpg
Politika"RAZMATRALI SMO SVE TEME OD INTERESA ZA OBE ZEMLJE" Predsednik Vučić razgovarao s ruskim ambasadorom Bocan-Harčenkom (FOTO)
vucic.png
Politika"SRBIJA DALA OGROMAN BROJ ŽRTAVA ZA MIR U EVROPI I SVETU": Vučić se oglasio o sastancima sa ambasadorima Rusije i Ujedinjenog Kraljevstva
collage.jpg
PolitikaPRVI SASTANAK PO POVRATKU NA DUŽNOST: Predsednik Vučić razgovarao s ambasadorom Bocan Harčenkom (FOTO)
IMG-20250507-WA0014.jpg

BONUS VIDEO:

"VELIKA JE HRABROST BRANITI MEĐUNARODNO PRAVO, DOK GA SVI KRŠE!" Deđanski: Odlazak predsednika Vučića u Njujork je prilika za budućnost naše zemlje Izvor: Kurir televizija