"POSEBNO SMO RAZMOTRILI SITUACIJU OKO NIS-A" Vučić se sastao sa ruskim ambasadorom: Naš put ostaje politika mira! (FOTO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.
- Razgovarao sam sa ambasadorom Ruske Federacije o bilateralnim odnosima, regionalnoj stabilnosti i energetskoj bezbednosti.
- Posebno smo razmotrili situaciju oko NIS-a i korake za očuvanje sigurnog snabdevanja i urednog poslovanja kompanije, uz puno uvažavanje međunarodnih obaveza Srbije.
- Naš put ostaje politika mira, stabilnosti i zaštite interesa svih naših građana.
