General Nebojša Pavković vratio se juče u Srbiju avionom Vlade, nakon što je Međunarodni rezidualni mehanizam u Hagu doneo odluku o njegovom prevremenom puštanju sa kazne od 22 godine zatvora, i to zbog ugroženog zdravstenog stanja.

Predsednica Mehanizma Graciela Gati Santana zatražila je dodatne informacije od zatvorskih vlasti i nezavisnog medicinskog stručnjaka o zdravstvenom stanju Pavkovića, a potom je detaljno obrazložila.

Pavković je 30. jula 2025. podneo direktan zahtev za prevremeno puštanje na slobodu zbog zdravstvenih razloga.

Na osnovu pet medicinskih izveštaja od Pavkovića, finskih vlasti i nezavisnog medicinskog stručnjaka, dostavljene su informacije o njegovoj dijagnozi, prognozi i mogućnostima lečenja.

Nakon što su joj dostavljene sve informacije, predsednica Mehanizma Graciela Gati Santana utvrdila je da postoje ubedljivi humanitarni razlozi koji opravdavaju prevremeno puštanje Pavkovića, pod uslovima. Santana se konsultovala se sa sudijama Liu Dakun i Jan Bonimi iz kaznenog veća, koji su se usaglasili da zahtev treba odobriti.

Santana je tražila ranije da se, ukoliko Pavković bude prebačen u Srbiju, obezbedi da nezavisni medicinski stručnjak organizuje mesečne konsultacije sa Pavkovićem, te da naknadno podnese poverljiv izveštaj o svakoj takvoj konsultaciji, sa ažuriranim informacijama o Pavkovićevom zdravstvenom stanju.

Mehanizam je naveo u saopštenju i Sporazum o uslovnom prevremenom puštanju na slobodu koji je Pavković morao da potpiše.

Uslovi koje Pavković mora da poštuje

General Pavković moraće da bude pod nadzorom organa vlasti Srbije do završetka njegove kazne (do 25. decembra 2027), kao i da prijavi adresu stanovanja, adresu medicinske ustanove.

On mora da ostane u stanu ili u klinici, a može da izađe samo zbog medicinskih razloga i to ako se prethodno najavi ili dobije odobrenje od predsednika najmanje 24 sata ranije.

Pavković mora da preda svoje putne isprave i ne sme ih koristiti bez odobrenja.

Takođe mora da prekine svaki kontakt sa žrtvama ili svedocima, osim onih koji su svedočili u njegovu odbranu.

Pavković ne sme ometati rad Mehanizma, otkrivati identitete svedoka, raspravljati slučaj u medijima.

Ne sme negirati činjenice ili zločine za koje je osuđen niti davati izjave koje glorifikuju odgovorne.

Traženo je i da potpiše da će predati srpskim vlastima svako vatreno oružje i drugo oružje za koje je potrebna dozvola i da neće kupovati, posedovati, koristiti ili rukovati vatrenim oružjem ili drugim oružjem za koje je potrebna dozvola.

Ukoliko prekrši neki uslov, prevremeno puštanje može biti opozvano.

Podsećanja radi, penzionisani general-pukovnik Voјske Јugoslaviјe Nebojša Pavković je u periodu od 2000. do 2002. godine obavljao dužnost načelnika Generalštaba Voјske Јugoslaviјe, a tokom rata na Kosovu i Metohiјi 1999. godine obavljao јe dužnost komandanta Treće armiјe Voјske Јugoslaviјe. Haški tribunal ga јe 2009. godine osudio na 22 godine zatvora.

Kompletne detalje obrazloženja predsednice Mehanizma za međunarodne krivične sudove Graciele Gati Santane možete videti klikom OVDE.

Kurir.rs/Telegraf

