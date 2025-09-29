Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski prokomentarisala je skandaloznu zloupotrebu dece u političke svrhe koja se dogodila u dečjoj emisiji "Važne stvari" emitovanoj na RTS-u, javnom servisu s nacionalnom frekvencijom, čija je primarna funkcija da objektivno i pravovremeno informiše sve građane Srbije na čitavoj teritoriji zemlje.

Ona je istakla da su deca najveće blago svakog društva i da njihov interes mora uvek biti iznad svake politike i iznad svih partikularnih interesa.

- Deca su svetinja. Zato je naša dužnost da čuvamo njihovo detinjstvo, njihovu radost i njihova prava, i da nikada ne dozvolimo da budu zloupotrebljena u političke svrhe. Samo društvo koje ume da zaštiti svoju decu ima budućnost i dostojanstvo - ističe ministarka.

Podsetimo i šta je to što se dogodilo u dečjoj emisiji što je zgrozilo građane Srbije, razgovor je tekao ovako:

"Išli smo prvo polugodište najnormalnije, ali sad smo imali ove prekide zbog ovih blokada i protesta".

Na navodno spontano pitanje frizera kakve su to blokade i protesti, dečak odgovara:

"Studenti se bore za pravdu. I za našu budućnost".

Ministarka ističe da je to brutalna zloupotreba jednog dečaka.

- Samo neka obrnu, pa neka zamisle šta bi bilo da je drugačije, da je puštena emisija u kojoj neko dete napada blokade, a podržava vlast, kakva bi se haranga podigla? Oni bi prvi govorili o zloupotrebi dece u političke svrhe. I sad, pazite šta oni rade. Oni napadaju RTS i kažu: "Vi niste dozvolili repriziranje ove emisije" A šta zapravo time kažu? Napadamo vas jer niste dozvolili repriziranje zloupotrebe dece u političk svrhe.

Na konstataciju da je ogroman novac otišao za ovu produkciju, ministarka je upitala ko je radio produkciju?