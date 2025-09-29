"OVO JE GOLA PROPAGANDA, SRAMNO!" Stamenkovski o skandalu na RTS i zloupotrebi dece u političke svrhe: Naša je dužnost da zaštitimo decu i njihovo detinjstvo
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski prokomentarisala je skandaloznu zloupotrebu dece u političke svrhe koja se dogodila u dečjoj emisiji "Važne stvari" emitovanoj na RTS-u, javnom servisu s nacionalnom frekvencijom, čija je primarna funkcija da objektivno i pravovremeno informiše sve građane Srbije na čitavoj teritoriji zemlje.
Ona je istakla da su deca najveće blago svakog društva i da njihov interes mora uvek biti iznad svake politike i iznad svih partikularnih interesa.
- Deca su svetinja. Zato je naša dužnost da čuvamo njihovo detinjstvo, njihovu radost i njihova prava, i da nikada ne dozvolimo da budu zloupotrebljena u političke svrhe. Samo društvo koje ume da zaštiti svoju decu ima budućnost i dostojanstvo - ističe ministarka.
Podsetimo i šta je to što se dogodilo u dečjoj emisiji što je zgrozilo građane Srbije, razgovor je tekao ovako:
"Išli smo prvo polugodište najnormalnije, ali sad smo imali ove prekide zbog ovih blokada i protesta".
Na navodno spontano pitanje frizera kakve su to blokade i protesti, dečak odgovara:
"Studenti se bore za pravdu. I za našu budućnost".
Ministarka ističe da je to brutalna zloupotreba jednog dečaka.
- Samo neka obrnu, pa neka zamisle šta bi bilo da je drugačije, da je puštena emisija u kojoj neko dete napada blokade, a podržava vlast, kakva bi se haranga podigla? Oni bi prvi govorili o zloupotrebi dece u političke svrhe. I sad, pazite šta oni rade. Oni napadaju RTS i kažu: "Vi niste dozvolili repriziranje ove emisije" A šta zapravo time kažu? Napadamo vas jer niste dozvolili repriziranje zloupotrebe dece u političk svrhe.
Na konstataciju da je ogroman novac otišao za ovu produkciju, ministarka je upitala ko je radio produkciju?
-Profesor sa FDU-a. FDU koji radi produkciju za sve njihove spotove, za sve video-zapise, za ceo taj vizuelni identitet blokaderskih okupljanja. I sada taj FDu u sred Srbije "autokratske", "nedemokratske", u Srbiji u kojoj "ne postoje slobodni mediji", prema njihovim tvrdnjama, u sred te Srbije vi ste dobili mogućnost da vaša produkcija bude emitovana na javnom servisu svih građana. Dakle svih građana, gde mora da postoji objektivno i pravovremeno informisanje javnosti o onome što se dešava. Ovo je gola propaganda. Ovo je nedostojno. Ovo je sramno. I svi mi, bez obzira na svoje stavove treba ovo d osudimo i da stanemo u zaštitu deteta. Jer dete može, pod određenim društveim okolnostima, da stiče određene predstave o svemu što se dešava u Srbiji. Na kraju krajeva, čak ida su to uradili roditelji i rekli: "Mi dajemo saglasnost da naše dete politički istupa," postoje situacije kada mi moramo i tada da zaštitimo dete od takve zloupotrebe, jer ono nema dovoljno godina da može samo da bira, rekla je ministarka.