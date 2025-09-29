Slušaj vest

Bolestan i iscrpljen, po sletanju aviona Vlade Srbije na aerodrom Nikola Tesla, general Nebojša Pavković, vojnički i dostojanstveno, ne želeći pomoć prilikom iskrcavanja, kročio je nakon 20 godina na tlo zemlje koju je branio kad je bilo najteže i nosio teret odgovornosti.

General Pavković, nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije, osuđen u Hagu na 22 godine zatvora zbog događaja na Kosovu i Metohiji 1999. godine. U organizaciji Heroja sa Košara na preko 200 bilborda širom Srbije osvanuo je natpis "Dobrodošli kući generale"

Dragan Palibrk Foto: Kurir Televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su advokat Dragan Palibrk, doktor Vojislav Šešelj, političar i pravnik, kao i Milan Jolović, pukovnik.

Palibrk: Doživotne kazne u Hagu su iskazivane samo Srbima

Palibrk kaže da nije branio generala i da retko komentariše slučajeve na kojima nije radio, ali da je preko prijatelja sa kojim je često radio, a on jeste advokat generala Pavkovića, upućen u to kakav je napor uložen da bi se generalova nevinost dokazala.

- Ovo je još jedna prilika da sve najgore kažem o toj tvorevini, jer to neću nazvati sudom pošto se bavim poslom advokata 32 godine i dobro sam upoznat sa tim šta je sud, kao vekovna tvorevina i grana vlasti. Branio sam u zemlji i u svetu, nikada nisam poistovećivao sud sa tom nesrećnom tvorevinom u Hagu koja je nanela veliko zlo srpskom narodu, kako pojedincima tako i državi i narodu u celini - kaže Palibrk.

Šta Pavkovićev slučaj govori o tretmanu srpskih generala pre međunarodnim sudom? Palibrk: To nije sud, naneli su ogromnu štetu srpskom narodu Izvor: Kurir televizija

Palibrk kaže da su kazne za Srbe bile neuporedivo veće u poređenju sa drugim narodima, kao i da niko sem pripadnika srpskog naroda nije dobijao doživotnu kaznu. Dodaje da je iskazano sedam doživotnih presuda.

- Kada dođe do toga da ti ljudi budu po pravilu nepravedno osuđeni, kada treba da se pokaže čin dobre volje, bilo kakve ljudskosti, a to je puštanje na privremenu slobodu, naši ljudi se puštaju kada su teško bolesni, da ne kažem na samrti. Bilo je primera da ljudi budu puštani nekoliko dana pre smrti. To je moje viđenje zla te tvorevine - kaže Palibrk.

Vojislav Šešelj Foto: Kurir Televizija

Šešelj: Taj sud ne traži pravdu, već uspostavljanje mira

Šešelj je na Međunarodnom sudu odbio advokate i uglavnom se branio sam, a nakon izrečene kazne od 10 godina, vratio se u Srbiju 2014. godine:

- Izbačen sam iz Haškog tribunala. Advokati nikome u Hagu ništa nisu pomogli. Bilo je advokata koji su se maksimalno trudili, proučavali predmet, iznosili činjenice, diskvalifikovali lažne svedoke, ali sudska veća su sudila po svom nahođenju ili zadatku koji su dobili. Tako i posle najbriljantijih odbrana efekat je bio sa pravosudne strane nikakav. Ja sam želeo da idem u Hag, bila mi je to profesionalna, životna želja, bio je veliki izazov i bio sam ubeđen da mogu da pobedim. Pobedio sam - kaže Šešelj.

On kaže da je stotinu hiljada ljudi ispratilo iz Beograda i obećao je da će pobediti:

- Nisu dokazali nikakvu krivicu. Hteli su da napakuju da sam lično kriv za 4 hiljade ubistava. Hteo sam da odem tamo jer sam znao da je Hag nelegalan, protvpravan, da ga je formirao organ UN koji nema u svojoj nadležnosti formiranje međunarodnih sudova. Taj Savet bezbednosti UN pozvao se na glavu sedam povelja UN koji govori o nametanju i očuvanju mira. Dakle, ovom sudu nije cilj pravda, već uspostavljanje mira. Dakle, taj sud ima funkciju američke konjice - kaže Šešelj.

Šešelj kaže da je glavna zamerka Pavkoviću to što je bio blizak sa Slobodanom Miloševićem.

Jolović Foto: Kurir Televizija

Jolović: Svi smo poštovali i cenili generala

Jolović kaže da je general Pavković vredeo za izuzetno sposobnog i pametnog oficira, kao i da je dobrovoljno otišao u Prištinu:

- Bio je izuzetan operativac, dobro poznaje planiranje operacija. Bio je najbolji u to vreme. Radi se o pametnom, talentovanom, sposobnom oficiru. Kada on obuče uniformu, odelo i kada ga vojska vidi, kod vojske je jako bitan vizuelan efekat - kaže Jolović.

On dodaje da je Pavković isticao to da jedinice treba da se pridržavaju Međunarodnog ratnog prava.

- U to vreme, standard vojnika je bio nizak, nije mogao da im poveća plate, ali ih je nagrađivao ordenima, poklonima i činovima kada god je prepoznao da je neko zaslužan. To je vojska poštovala i cenila, svi smo ga poštovali i cenili - kaže Jolović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs