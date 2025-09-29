Slušaj vest

Vojislav Šešelj govorio je za Kurir televiziju o povratku Nebojše Pavkovića, nekadašnjeg komandanta Treće armije Vojske Jugoslavije, ko je bio osuđen u Hagu na 22 godine zatvora zbog događaja na Kosovu i Metohiji 1999. godine.

Šešelj je, govoreći o razlogu zašto je general Pavković bio smenjen sa čela Generalštaba, rekao:

- To je zbog pritiska da se uklanjaju svi istaknuti generali i drugi oficiri koji su učestvovali u suprostavljanju NATO paktu. Tu je Koštunica popustio. Još jedan detalj, posle 5. oktobra mene je pozvao Pavković i zamolio da dođem u Generalštab. Tamo je bio okupljen skoro čitav Generalštab. Rekao je, hteli bi da se posavetujemo šta i kako dalje. Vojska nije htela da izađe sa tenkovima - kaže Šešelj.

"MILOŠEVIĆU JE PISMENO GARANTOVANO DA NEĆE BITI ISPORUČEN U HAG" Šešelj za Kurir tvrdi: Koštunica je pitao Pavkovića da li mogu da zaustave helikopter Izvor: Kurir televizija

Šešelj dodaje da u slučaju da Slobodan Milošević nije izgubio predsedničke izbore, vojska bi po Ustavu morala da reaguje.

- Ja sam rekao, Koštunica je sada vaš komandant, treba da se potčinite njegovoj komandi. On se razlikuje od Đinđića i njih dvojica će se brzo posvađati - kaže Šešelj.

On je ispričao i šta je prethodilo Miloševićevom isporučenju u Hag:

- Kada je Milošević uhapšen, njemu je pismeno garantovano da neće biti isporučen u Hag, na Vidovdan ga ipak isporučuju. Đinđić, zajedno sa vladom čini državni udar i donosi odluku o isporuci Miloševića. To Vlada nije smela da uradi, samo jedan ministar je glasao protiv - kaže Šešelj.

On dodaje da je na sastanku u Predsedništvu Jugoslavije Koštunica pitao Pavkovića da li vojska može da zaustavi taj helikopter, na šta je Pavković odgovorio da može:

- Pavković je očekivao naredbu od Koštunice da digne avione, da prinude helikopter da se spusti, ali se Koštunica nije javio. Kada je čuo da može, uplašio se svoje senke i nije želeo to da učini - kaže Šešelj.

