Marija Pavković, ćerka generala Nebojše Pavkovića — koji je juče stigao u Srbiju iz Haga zbog ugroženog zdravstvenog stanja — otkrila je kako joj je otac.

Kako kaže, danas je mnogo bolje u odnosu na ono kako mu je bilo juče kada je sleteo u Beograd.

- Glas mu je već jači. Veseliji je... medicinska sestra kaže da je jeo supu, voće. Dobio je boju u licu. Doktor je rekao da sve ide polako, a sve što mu treba se trude da mu ugode. Bio je potpuno dehidrirao, nisu mogli venu da mu nađu... Živnuo je, želi da se čuje sa svima. Uvek je govorio da mu nedostaje da priča na srpskom jeziku. Izenađen je podrškom, koju nije očekivao - rekla je gostujući na Informer TV.

Podsetimo, Marija je juče u svojoj ispovesti otkrila kako se osećao general pred let za Srbiju, šta mu je rekao predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru i o smeštanju na VMA po dolasku.

Do poslednjeg trenutka nije verovao da će se vratiti u Srbiju.

- Gledao me je, nije se radovao, bio je u čudu kao da mi ne veruje... rekao je da ne veruje, da ga lažemo. Da dolazi u Srbiju je bio siguran tek danas, kada su ga iz ambasade doveli do aerodroma. Čula sam se sa njim preko telefona i tada mi je rekao: "Gde si spasioče moje".

Kako dodaje vera je nije napuštala do kraja, a država i advokati su videli urgentnost situacije da se Pavković vrati u Srbiji.

- Molila sam se za ova i stalno ponavljala "Bože učini svoje čudo jer znam da ti to možeš...", on je na Krstovdan oslobođen... Država i advokat su urgirali da se papiri što pre predaju u Hag... Danas je tek shvatio da ide kući. Ne znam šta mu je predsednik Vučić rekao, ali ga je mnogo ohrabrilo. Tražio mi je prvo da se zahvalim predsedniku.

Tokom čitavog leta su se otac i ćerka držali za ruku, budući da se ona plaši letenja.

- Bio je nestrpljiv, let je trajao malo duže. Stalno je pitao da li smo iznad Srbije, a onda je kada smo stigli bio nasmejan. Da nije bilo predsednika Vučića, koji je pokrenuo sve... advokat i ja ništa ne bismo uspeli, jer je to birokratska zavrzlama. Na inicijativu predsednika su svi radili prekovremeno i pitali šta treba. Miloš Vučević je takođe puno pomogao, kao i Nenad Vujić, ministar pravde, ljudi u našoj ambasadi u Helsinkiju su radili danonoćno. Aleksandar Janković, Tijana Dobrić, Dado i Sloba su se borili i pisali kao lavovi za njega.... - otkrila je.

Kako kaže ćerka generala Pavkovića, pravila za sve pacijente nisu bila ista, kao i da je uvidela diskriminaciju. Nju često nisu puštali ni da vidi oca.

- Kada sam išla u posetu ocu u bolnicu bili su strogi, tvrdeći da nisam potvrdila dolazak, da sam zakasnila 15 minuta, odbijali su da mu daju infuziju — jer to nije njihova praksa, dok su drugi ljudi Finci primali najnormalnije infuziju.On bi umro tamo da država nije intervenisala. Oni su digli ruke od njega. Kada su mu ukinuli terapiju za rak rekli su da kada padne u komu neće biti reanimiran.

Pavkoviću su ukinuli sve terapije za rak, a nastavili da daju lekove protiv bolova.

Podsetimo, general Nebojša Pavković sinoć je avionom Vlade Srbije sleteo u Beograd nakon što je odlukom Međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu prevremeno pušten sa izdržavanja zatvorske kazne od 22 godine.

