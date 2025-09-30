Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali kaže da je država spremna za vanredno povećanje zarada, govoreći o planu da se zaposlenima u zdravstvu i nastavnom osoblju u osnovnim i srednjim školama povećaju plate za pet odsto.

"Ispunili smo obećanje. Ako pogledate celu godinu, platu smo prosvetnim radnicima povećali kumulativno 22,4 odsto. Plata će onim profesorima i nastavnicima sa sedmim stepenom stručne spreme biti iznad 106.000 dinara", ističe Mali.

Naglašava da će u decembru 2025. godine prosečna zarada na nivou cele Srbije preći 1.000 evra, poredeći je sa julskom prosečnom zaradom koja je, kako podvlači, iznosila 931 evro.

"Kao što smo najavili, vanredno povećanje zarada u iznosu od pet odsto se odnosi i na zaposlene u zdravstvu. Tako će, recimo, prosečna plata medicinske sestre biti viša od 90.000 dinara, a osnovna primanja lekara-specijaliste 170.000 dinara. Drago mi je da smo ispunili obećanje, odnosno da je država pokazala stabilnost uprkos globalnim konfliktima, carinskim ratovima i tenzijama kod nas sa blokadama", napominje Mali.

Od sutra će i propisana minimalna zarada u Srbiji biti uvećana za 9,4 odsto, odnosno sa 457 na 500 evra, a ministar finansija navodi da je Vlada Srbije dogovorila sa sindikatima i poslodavcima još jedno redovno povećanje, od 1. januara 2026. godine, u iznosu od 10,1 odsto.

"To znači da će minimalna zarada od 1. januara biti 551 evro. Kumulativno, to je povećanje od 37 odsto, što se do sada nikada u istoriji nije dogodilo tokom jedne godine. Sve što radimo činimo u skladu sa fiskalnim pravilima kako ne bismo ugrozili makroekonomsku stabilnost", tvrdi sagovornik Jutarnjeg dnevnika.

"Sankcije NIS-u teška tema, razgovaramo sa Rusima i Amerikancima"

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija podseća da se plan o povećanju minimalne zarade, kao i osnovne plate u pojedinim sektorima, sprovodi uporedo sa velikom inicijativom države da se smanje cene određenih proizvoda u maloprodajnim objektima.

"Podsećam da će studenti moći da dobiju povrat novca u iznosu od 50 odsto, kada je reč o školarinama. Odnosno, plan je da refundiramo pola uplaćene školarine i sa tim ćemo krenuti u oktobru. Isplata će ići preko studentske kartice, koja je besplatna i najveći broj studenata je već ima. Neophodno je da student uplati školarinu, a da fakulteti i Ministarstvo prosvete dostave spiskove studenata za refundaciju", kaže Mali.

Naglašava da će od 1. decembra biti povećane penzije u iznosu od 12,2 odsto, uprkos nezavidnoj situaciji u kojoj se zemlja našla zbog najava o uvođenju američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije.

"Ta tema za nas nije laka, a ničim nismo doprineli takvom stanju. Razgovaramo sa ruskim i američkim predstavnicima kako bismo pronašli rešenje koje je valjano za građane Srbije. Ne smemo da izgubimo energetsku nezavisnost, odnosno da ostanemo bez goriva", smatra ministar finansija.

"Legalizacija nelegalnih objekata važan poduhvat"

Kada je reč o najavama plana o legalizaciji oko 4,8 miliona nelegalnih objekata širom Srbije, Mali ističe da će se sa tim procesom krenuti odmah nakon usvajanja neophodnih zakona u parlamentu.

"Očekujem da će to biti u narednih 10 ili 15 dana. To je važan poduhvat. Kada imate nekretninu u kojoj živite, a niste upisani, onda ne možete ni da uzmete ni da date hipoteku za kredit. Jednostavno, ne osećate se kao svoji na svome", kaže Mali.

Napominje da je u tom kontekstu važna i izmena Zakona o izvršenju.

"Izvršitelji ne mogu da uzimaju nekretninu osobi koja živi u stanu manjem od 60 kvadrata, ako je to jedina nekretnina koju ta osoba ili porodica poseduju", ističe ministar finansija Siniša Mali u razgovoru za Jutarnji dnevnik Radio-televizije Srbije.

