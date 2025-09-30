Slušaj vest

On je gostujući na televiziji Pink kazao da će opozicione partije koje se ne distanciraju od studenata u blokadi "biti ugašene".

"Opozicione stranke koje se ne odvajaju od ovog sektaškog blokaderskog pokreta završile su svoje postojanje, mogu da zaključaju prostorije. U potpunosti će biti ugašene", kazao je ministar Glišić.

Po njegovim rečima, Demokratska stranka (DS) će uskoro nestati pošto ima malu podršku građana, a Srđan Milivojević će biti njen poslednji predsednik.

"Nije mi žao Demokratske stranke. Svuda u svetu gde postoji ta stranka, samo je zlo donosila. Svako zlo ima svoje dobro. Blokaderi su zlo, ali ima jedna dobra stvar, utopiće i ugasiti DS. Ta partija će nestati", kazao je Glišić.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePolitika"JOŠ SAM USPOREN, ALI DOBIO SAM DOZVOLU LEKARA DA RADIM..." Ministar Darko Glišić se vratio na posao nakon moždanog udara (FOTO)
Darko 1.jpg
PolitikaVUČIĆ O STANJU DARKA GLIŠIĆA: Uplašili su se da možda mora da se vrati u bolnicu u Beograd... Nije to tako jednostavno kako on misli
WhatsApp Image 2025-08-23 at 19.23.19.jpeg
PolitikaOGLASIO SE DARKO GLIŠIĆ NAKON IZLASKA IZ BOLNICE: Ministar za javna ulaganja otkrio kako je posle oporavka od moždanog udara
glisic zorana jevtic.jpg
Politika"NAŠ DARKO UPRAVO NAPUŠTA BOLNICU" Vučić sačekao Glišića, ministar ide kući na oporavak (FOTO)
Aleksandar Vučić Darko Glišić
Politika"GLIŠIĆ PADA SA KREVETA, VUČIĆ SE POMERA U STRANU" Blokaderi iskoristili veštačku inteligenciju za ruganje ministru Glišiću nakon moždanog udara! DNO DNA!
Aleksandar Vučić poseta
PolitikaNAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU DARKA GLIŠIĆA: "U odnosu na ono što je prošao i sa čime se suočio, DOBRO JE! Juče je ustao da me isprati"
Screenshot 2025-08-05 102251.png