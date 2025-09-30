Slušaj vest

On je gostujući na televiziji Pink kazao da će opozicione partije koje se ne distanciraju od studenata u blokadi "biti ugašene".

"Opozicione stranke koje se ne odvajaju od ovog sektaškog blokaderskog pokreta završile su svoje postojanje, mogu da zaključaju prostorije. U potpunosti će biti ugašene", kazao je ministar Glišić.

Po njegovim rečima, Demokratska stranka (DS) će uskoro nestati pošto ima malu podršku građana, a Srđan Milivojević će biti njen poslednji predsednik.

"Nije mi žao Demokratske stranke. Svuda u svetu gde postoji ta stranka, samo je zlo donosila. Svako zlo ima svoje dobro. Blokaderi su zlo, ali ima jedna dobra stvar, utopiće i ugasiti DS. Ta partija će nestati", kazao je Glišić.