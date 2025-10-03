Slušaj vest

General Nebojša Pavković vratio se u Srbiju nakon što je, zbog narušenog zdravlja, prevremeno pušten iz zatvora uz stroge uslove koje je postavio Hag. Ključni među njima su potpuna zabrana javnog komentarisanja presude, kao i obaveza da ostane pod stalnim nadzorom srpskih vlasti do kraja izdržavanja kazne. Pavković je morao da potpiše dokument kojim potvrđuje da će poštovati ova pravila, a u suprotnom mu preti povratak u zatvor. O ovome su za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorili Veselin Šljivančanin, oficir JNA u penziji, narodni poslanik Nebojša Bakarec i Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu.

1/10 Vidi galeriju Nebojša Pavković Foto: EPA/Srdjan Suki, STR / AFP / Profimedia

Šljivančanin: Pavkovića su dali na milost i nemilost

Veselin Šljivančanin rekao je da ga je povratak generala Pavkovića u Srbiju pogodio i rastužio.

- Ja sam malo i tužan kada vidim pod kakvim uslovima je došao u Srbiju i u kakvom zdravstvenom stanju. Šta sve može čovek da doživi u karijeri... Verujem da će i nebo, zvezde, vauduh i sve okrepiti generala Pavkovića, da će se vratiti u dobru kondiciju, biće pravi i onakav kakav je bio ranije - rekao je Šljivančanin.

On je naglasio da Srbija nikada nije bila na pogrešnoj strani, ali da je u određenom trenutku imala vlast koja je izručivala oficire.

- Srbija je uvek bila na pravoj strani, ali u neko vreme dobila je vlast kojoj je samo bilo stalo da isporučuje i hapsi. Imali smo takve vladare u zemlji Srbiji kada je general bio na najvećoj funkciji. Dali su ga na milost i nemilost i više o njemu nisu brinuli. Došao je u zemlju i verujem da će lekari učiniti sve da Pavkovića oporave. Ovo će značiti mnogo za moral našeg naroda, ali pravda nije zadovoljena. Bez obzira što je vraćen, doživeo je dosta nepravde, kao i vojnici i starešine pod njegovom komandom - istakao je Šljivančanin.

Foto: Kurir Televizija

Bakarec: Ne bi ga pustili iz Haga da je bio nešto kriv

Nebojša Bakarec ocenio je da je general Pavković heroj, kao i Veselin Šljivančanin i Vladimir Lazarević.

- General Pavković je naš heroj, isto kao i Šljivančanin i Lazarević. Teoretski je moguće da su neki ljudi odgovarali u Srbiji, oni sigurno nisu. Da je bilo pravde, on ne bi završio tamo, a ne bi ga ni pustili da je on bio nešto kriv. Sramota je što su vlasti na one sramotne načine izručivali ljude, prenosili ih preko Drine. Sam Hag je pokazao da je to politički sud, ne sud pravde. Osuđivao je samo Srbe, nijednog Hrvata i Albanca - izjavio je Bakarec.

Najnoviji podaci istraživanja javnog mnjenja pokazuju nastavak trenda rasta podrške Srpskoj naprednoj stranci, ali i stabilnu poziciju predsednika Aleksandra Vučića u očima većine građana.

Foto: Kurir Televizija

Bakarec je istakao da danas nema tenzija kakve su postojale ranije.

- Tenzije ne postoje, one su bile 15. mara ili u februari i pred Vidovdan. Imali smo nasilje koje sprovodi samo jedna strana - rekao je Bakarec.

Govoreći o studentskoj listi i potencijalnom raspisivanju izbora, dodao je:

- Rekli su da će objaviti studentsku listu za izbore, nisu je objavili. Ako je to studentska lista, po logici studenti moraju da budu na toj listi. Oni su ipak neobrazovane mlade osobe koje hoće da se obrazuju. Moraju da završe fakultet pa da se bave politikom - naglasio je Bakarec.

Foto: Kurir Televizija

Obradović: Vladajuća stranka pokazala otpornost

Darko Obradović govorio je o političkom trenutku u Srbiji i rejtingu Srpske napredne stranke.

- SNS je stranka koja je pokazala opornost. Konsolidovani su redovi, pristalice su ohrabrene. Kriza se sada stabilizuje, samo onaj koji ima strukturu na terenu može efikasno da politički deluje. Veliki rejting ipak mora da se uzme sa velikom pažnjom zbog predstojećih izbora. Treba bez sumnje da je ovo personalni rejting koji predsednik nosi sa sobom i zahteva bolju strukturalnu analizu, a ovo je istorijski trenutak za dalju reformu našeg društva - izjavio je Obradović.

On je naglasio da opozicija nije uspela da pretoči nezadovoljstvo građana u političku snagu.

- U ovakvoj atmosferi vidim izbore kao poligon i ništa se ne bi promenilo. Ovo je već treći ili četvrti put da opozicija pokušava da pretoči građansko nezadovoljstvo u političko - zaključio je Obradović.

"DA JE BIO KRIV, NE BI GA NI PUSTILI IZ HAGA" Šljivančanin i Bakarec o generalu Pavkoviću: Vratio se i podigao moral Srbije, ali pravda još nije zadovoljena! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs