Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadorku Kraljevine Danske Pernil Daler Kardel.

- Dobar i srdačan sastanak sa ambasadorkom Pernil Daler Kardel na kojem smo razmotrili ključna pitanja naših bilateralnih i ekonomskih odnosa, kao i načine na koji možemo da unapredimo saradnju u oblastima od obostranog interesa. Zahvalio sam Kraljevini Danskoj na doslednoj podršci koju pruža Srbiji na EU putu i naglasio posvećenost naše zemlje daljem intenziviranju odnosa između naše dve zemlje - napisao je Vučić na Instagramu.

Jedna od tema bio je i predstojeći 7. Samit Evropske političke zajednice koji će se održati u Kopenhagenu i koji će otvoriti nove mogućnosti za razmenu mišljenja i jačanje međusobnog poverenja i razumevanja, dodao je on.

- Istakao sam da su pred nama važni koraci koje možemo zajedno da preduzmemo u cilju snaženja dijaloga i boljeg povezivanja, kao i očuvanja regionalne stabilnosti i napretka cele Evrope - naglasio je Vučić.

