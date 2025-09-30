da nije tužno, bilo bi smešno

Bivši predsednik Srbije Boris Tadić, jedan od glavnoodgovornih za prodaju NIS-a, na skandalozan način je komentarisao američke sankcije toj kompaniji.

Naime, on je našao za shodno da aktuelnu vlast optuži da je kriva za novonastalu situaciju, "zaboravljajući" da je on prodao NIS Rusima.

- To jeste jako loša vest. To znači da imamo jako veliki problem u snabdevanja građana benzinom. I dalje ne mogu da verujem da naša država to nije suspendovala - rekao je Tadić odgovarajući na pitanje novinarke Nove S kako komentariše vest da će od 8. i 9. oktobra biti uvedene sankcije NIS-u.

Prema njegovim rečima, "moglo je da se ispregovara sa Amerikancima da se to suspenduje".