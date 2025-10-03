Slušaj vest

Nebojša Pavković, general-pukovnik Voјske Јugoslaviјe je u periodu od 2000. do 2002. godine obavljao dužnost načelnika Generalštaba Voјske Јugoslaviјe, a tokom rata na Kosovu i Metohiјi 1999. godine obavljao јe dužnost komandanta Treće armiјe Voјske Јugoslaviјe. Haški tribunal ga јe 2009. godine osudio na 22 godine zatvora.

Goran Petronijević, advokat i prof. Ivan Joksić, predsednik upravnog odbora Srpskog akademskog pokreta, govorili su u emisiji "Puls Srbije" o generalovm povratku:

Nelegitiman sud

- Haški tribunal je formirao nenadležan organ, znači nelegitiman je. Ako imate ad hok tribunal, nemate stalnost. Savet bezbednosti ima pravo da formira određene komisije, ali ne i sud. Generalna skupština Ujedinjenih nacija treba da formira sud, a ne Savet bezbednosti. Haški tribunal je rogobatan sud, koji primenjuje pravo koje je sam stvorio. Oni su doneli statut Haškog tribunala, to nikako ne sme biti akt po kom će se suditi. Unapred su znali da će suditi onima koji nisu krivi. Stvorili su sud koji je sudio političarima, iako oni nisu imali komande. Sa druge strane, imaju Institut komandne odgovornosti - kaže Joksić i dodaje:

- Ona je direktan vid uvođenja objektivne odgovornosti koja je strogo zabranjena. To znači odgovarati krivično za postupke drugoga. To im je služilo upravo da sude generalu Pavkoviću. Haški tribunal ima pritvorsku jedinicu, ali nema kazneno-popravnu ustanovu. Zbog toga oni sklapaju ugovore sa zemljama da se u njihovim zatvorima izdržavaju kazne. Nije isto biti u zatvoru u Norveškoj ili u Estoniji. Haški tribunal primenjuje propise zemlje gde se kazna izdržava: negde imate blaže uslove, negde teže. To su neka principijelna pitanja, koja Haški tribunal čine rogobatnim sudom. Različite sumnjive organizacije finansiraju taj sud, a sud radi u interesu finansijera. General Mladić je na samrti, a oni ga ne puštaju da se leči.

Kaznene ustanove Haga vrše tajnu represiju

Marija Pavković istakla je da pravila za sve pacijente nisu bila ista, te da su generalu ukinuli terapiju za rak, a kao zamenu davali samo lekove protiv bolova:

- Pavković se nalazi u teškom zdravstvenom stanju, ali se on do kraja držao patriotski i onako kako je trebalo da se drži svaki general. Sasvim sam sigurna da su sve nas duboko zadužili. Te kaznene ustanove nisu otvoreno represivne, ali rade tajno. Ne zaboravite da se i dalje ne zna uzrok smrti Slobodana Miloševića. Na taj način se uništava zdravlje jednog čoveka, a da se to spolja ne vidi. Ako ne ispunjava svoje obaveze, oni mogu da opozovu svoju odluku i da ga vrate. On ne sme da izađe iz kuće, osim ako su u pitanju zdravstveni razlozi. Njemu je Hag najviše zamerao patriotizam i spremnost da brani svoju zemlju.

Petronijević sumnja da je general oslobođen zbog straha od krivice međunarodnog suda:

- Za mene je ovo iznenađenje. Neprekidno smo u klinču sa ostatkom Tribunala i mi kao odbrana nismo imali dobre uslove za usvajanje predloga za prevremeno puštanje na slobodu. Mislim da ovo nisu zakonski razlozi, već čisto humanitarni. Oni su od podnosilaca zahteva, odnosno osuđenih lica, tražili "odnos učinioca prema žrtvi". Kroz to su napravili praksu naknadnog priznanja krivičnog dela - kaže Petronijević i dodaje:

- Da bi čoveka, koji 20 godina robija, jer je osuđen za nešto što je uradio/nije uradio, pustili na slobodu, oni ga ucene da prizna krivično delo i da na taj način izvrši konvalidaciju nezakonite presude međunarodnog krivičnog suda. Mislim da su ga pustili na slobodu kako bi sa sebe zbacili krivicu, ukoliko mu se nešto dogodi u pritvoru. Videli ste kako je Šešelj prošao - da je ostao tamo, mislim da bi mu bilo još gore, ali on se oporavio. Zdravstvena zaštita je jako loša.

