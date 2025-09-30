Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podsetio je na gostovanje u popularnom šou-programu.
"AU, PAMETAN SNUPI" Vučić podsetio na gostovanje u šou-programu pa poručio: Snupi je uvek u pravu (VIDEO)
Aleksandar Vučić podsetio je na svojevremeno gostovanje u zabavnoj emisiji na TV Pink gde se nasmejao na replike likova iz stripa o Čarliju Braunu i Snupiju.
Na njihov razgovor reagovao je kroz smeh i uz komentar "Au, pametan Snupi".
Pogledajte o čemu je reč...
Kurir.rs/TikTok
