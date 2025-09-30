Slušaj vest

Aleksandar Vučić podsetio je na svojevremeno gostovanje u zabavnoj emisiji na TV Pink gde se nasmejao na replike likova iz stripa o Čarliju Braunu i Snupiju.

Na njihov razgovor reagovao je kroz smeh i uz komentar "Au, pametan Snupi".

Pogledajte o čemu je reč...

 Kurir.rs/TikTok

