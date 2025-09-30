GENERAL PAVKOVIĆ MORA DA POŠTUJE OVIH SEDAM STAVKI DOK JE U SRBIJI: Ako ih prekrši, prevremeno puštanje na slobodu može biti OPOZVANO
General Nebojša Pavković vratio se u nedelju u Srbiju avionom Vlade, nakon što je Međunarodni rezidualni mehanizam u Hagu doneo odluku o njegovom prevremenom puštanju sa kazne od 22 godine zatvora, i to zbog ugroženog zdravstenog stanja. Kako bi odluka o prevremenom puštanju ostala na snazi, general mora da poštuje sedam stavki: da bude pod nadzorom organa vlasti Srbije do završetka kazne, da ostane u stanu ili u klinici (uz izuzetke), da preda svoje putne isprave, da prekine svaki kontakt sa žrtvama ili svedocima (osim onih koji su svedočili u njegovu odbranu), da ne ometa rad Mehanizma, ne negira zločine za koje je osuđen, kao i da preda vatreno i drugo oružje srpskim vlastima. Ukoliko Pavković prekrši neki uslov, prevremeno puštanje na slobodu može biti opozvano.
Zahtev
Inače, predsednica Mehanizma Graciela Gati Santana zatražila je dodatne informacije od zatvorskih vlasti i nezavisnog medicinskog stručnjaka o zdravstvenom stanju Pavkovića, a potom je detaljno obrazložila.
Pavković je 30. jula 2025. podneo direktan zahtev za prevremeno puštanje na slobodu zbog zdravstvenih razloga.
- General Pavković moraće da bude pod nadzorom organa vlasti Srbije do završetka njegove kazne (do 25. decembra 2027), kao i da prijavi adresu stanovanja, adresu medicinske ustanove.
- On mora da ostane u stanu ili u klinici, a može da izađe samo zbog medicinskih razloga i to ako se prethodno najavi ili dobije odobrenje od predsednika najmanje 24 sata ranije.
- Pavković mora da preda svoje putne isprave i ne sme ih koristiti bez odobrenja.
- Takođe mora da prekine svaki kontakt sa žrtvama ili svedocima, osim onih koji su svedočili u njegovu odbranu.
- Pavković ne sme ometati rad Mehanizma, otkrivati identitete svedoka, raspravljati slučaj u medijima.
- Ne sme negirati činjenice ili zločine za koje je osuđen niti davati izjave koje glorifikuju odgovorne.
- Traženo je i da potpiše da će predati srpskim vlastima svako vatreno oružje i drugo oružje za koje je potrebna dozvola i da neće kupovati, posedovati, koristiti ili rukovati vatrenim oružjem ili drugim oružjem za koje je potrebna dozvola.
- Ukoliko prekrši neki uslov, prevremeno puštanje može biti opozvano.
Na osnovu pet medicinskih izveštaja od Pavkovića, finskih vlasti i nezavisnog medicinskog stručnjaka, dostavljene su informacije o njegovoj dijagnozi, prognozi i mogućnostima lečenja.
Nakon što su joj dostavljene sve informacije, predsednica Mehanizma Graciela Gati Santana utvrdila je da postoje ubedljivi humanitarni razlozi koji opravdavaju prevremeno puštanje Pavkovića, pod uslovima. Santana se konsultovala se sa sudijama Liu Dakun i Jan Bonimi iz kaznenog veća, koji su se usaglasili da zahtev treba odobriti.
Marija Pavković, ćerka generala Nebojše Pavkovica otkrila je da se njen otac oseća mnogo bolje u odnosu na ono kako mu je bilo kada je sleteo u Beograd.
- Glas mu je već jači. Veseliji je... medicinska sestra kaže da je jeo supu, voće. Dobio je boju u licu. Doktor je rekao da sve ide polako, a sve što mu treba se trude da mu ugode. Bio je potpuno dehidrirao, nisu mogli venu da mu nađu... Živnuo je, želi da se čuje sa svima. Uvek je govorio da mu nedostaje da priča na srpskom jeziku. Izenađen je podrškom, koju nije očekivao - rekla je gostujući na Informer TV.
Mesečne konsultacije
Santana je tražila ranije da se, ukoliko Pavković bude prebačen u Srbiju, obezbedi da nezavisni medicinski stručnjak organizuje mesečne konsultacije sa Pavkovićem, te da naknadno podnese poverljiv izveštaj o svakoj takvoj konsultaciji, sa ažuriranim informacijama o Pavkovićevom zdravstvenom stanju.
Podsećanja radi, penzionisani general-pukovnik Vojske Jugoslavije Nebojša Pavković je u periodu od 2000. do 2002. godine obavljao dužnost načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije, a tokom rata na Kosovu i Metohiji 1999. godine obavljao je dužnost komandanta Treće armije Vojske Jugoslavije. Haški tribunal ga je 2009. godine osudio na 22 godine zatvora.