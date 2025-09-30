- General Pavković moraće da bude pod nadzorom organa vlasti Srbije do završetka njegove kazne (do 25. decembra 2027), kao i da prijavi adresu stanovanja, adresu medicinske ustanove.

- On mora da ostane u stanu ili u klinici, a može da izađe samo zbog medicinskih razloga i to ako se prethodno najavi ili dobije odobrenje od predsednika najmanje 24 sata ranije.

- Pavković mora da preda svoje putne isprave i ne sme ih koristiti bez odobrenja.

- Takođe mora da prekine svaki kontakt sa žrtvama ili svedocima, osim onih koji su svedočili u njegovu odbranu.

- Pavković ne sme ometati rad Mehanizma, otkrivati identitete svedoka, raspravljati slučaj u medijima.

- Ne sme negirati činjenice ili zločine za koje je osuđen niti davati izjave koje glorifikuju odgovorne.

- Traženo je i da potpiše da će predati srpskim vlastima svako vatreno oružje i drugo oružje za koje je potrebna dozvola i da neće kupovati, posedovati, koristiti ili rukovati vatrenim oružjem ili drugim oružjem za koje je potrebna dozvola.

- Ukoliko prekrši neki uslov, prevremeno puštanje može biti opozvano.