Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisaće sutra lokalne izbore u Mionici i Negotinu.

Brnabić će Odluku o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Mionica i Skupštine opštine Negotin potpisati u 10.00 sati, saopšteno je iz Skupštine Srbije.

Poslednji redovni izbori u Mionici i Negotinu održani su 17. oktobra 2021. godine.

Prema Zakonu o lokalnim izborima, odbornici se biraju na četiri godine, a izbori za odbornike moraju se sprovesti najkasnije 30 dana pre kraja mandata odbornika kojima ističe mandat.

Od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 45, ni više od 60 dana, a odlukom o raspisivanju izbora određuje se dan održavanja izbora, kao i dan od kada počinju teći rokovi za vršenje izbornih radnji.

