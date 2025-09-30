Slušaj vest

Visoki savet tužilaštva osuđuje pokušaj narušavanja samostalnog odlučivanja disciplinske komisije Saveta u postupku pokrenutom protiv javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Bojane Savović, saopštili su iz VST.

- Kampanja koju pojedini mediji već izvesno vreme vode i skup koji je juče održan ispred prostorija Visokog saveta tužilaštva u vreme zasedanja disciplinske komisije predstavljaju nedopustiv pritisak na članove komisije, koji svoj zadatak moraju obavljati nepristrasno, u skladu sa zakonom i bez ikakvih spoljašnjih i unutrašnjih uticaja - navodi se u saopštenju, u kom se još dodaje:

- Ističemo da je Visoki savet tužilaštva principijelno posvećen transparentnosti svog rada, kao i konstruktivnoj kritici. Sve sednice ovog tela su javne, snimci svima dostupni, a moguće je i fizički prisustvovati sednicama Saveta, kao i radu pojedinih radnih tela. Uostalom, dokaz za to je i juče javno zasedanje disciplinske komisije Saveta, gde su svi imali mogućnost, bilo prisustva ili praćenja snimka. Međutim, zabrinjavajuće je delovanje pojedinih političkih aktera na skupovima ispred Visokog saveta tužilaštva, a posebno uvaženi predstavnici međunarodnih organizacija, naročito jer su ti nastupi direktno vezani za rad i odluke disciplinske komisije, što je nespojivo sa garancijama koje su međunarodne organizacije dale Republici Srbiji i izjavama koje same redovno upućuju o neophodnosti depolitizacije i zaštite pravosuđa od političkih pritisaka.

Visoki savet tužilaštva naglašava da će i u ovom i u svim budućim postupcima, koje vode disciplinske komisije, kao povodom sadašnjeg postupka, postupati nepristrasno i potpuno nezavisno.

- Na kraju, Savet ponavlja da je u krajnjoj instanci uvek isključivo na korist svih građana Republike Srbije, te se stoga najoštrije ograđuje i osuđuje bilo kakve neprimerene pritiske na rad Saveta i rad svih njegovih radnih tela, pa tako i na rad disciplinskih komisija - dodaje se u saopštenju Visokog saveta tužilaštva.

